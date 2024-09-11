Названы приемы, позволяющие дешево преобразить интерьер спальни

Обновление домашнего текстиля, привнесение предметов искусства и декора, а также добавление в интерьер комнатных растений — приемы, которые позволят просто и без серьезных затрат преобразить интерьер спальни. О них «Ленте.ру» рассказала дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

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Одним из простых способов преобразить спальню эксперт назвала смену домашнего текстиля. Она рекомендовала менять шторы, покрывала, декоративные подушки. Так, к осенне-зимнему периоду подойдут изделия натуральных природных оттенков, например, охристых, травянисто-зеленых, кирпичных или горчичных.

Отдельно Кузнецова подчеркнула важность выбора штор в спальню.

«Для спальни старайтесь выбирать шторы блэкаут или димаут. Они минимизируют попадание солнечных лучей и позволят комфортно отдохнуть и восстановить силы», — объяснила она.

Еще одним способом преобразить интерьер спальни, по словам дизайнера, станет добавление декора и предметов искусства.

"Спальня — это не только место отдыха после рабочего дня, но и отражение вкусов хозяев. Рекомендую дополнить интерьер этой комнаты предметами декора и произведениями искусства. Над изголовьем хорошо будет смотреться картина, а на прикроватные тумбы и столики можно поставить какие-то приятные безделушки или свечи», — Ксения Кузнецова, дизайнер.

Кроме того, Кузнецова посоветовала добавить в интерьер комнатные растения. По ее словам, сегодня можно найти и самые неприхотливые, активный уход за которыми от хозяев не потребуется. Растения не только украсят интерьер, но и помогут создать правильный микроклимат помещения, заключила дизайнер.

Ранее дизайнер Юлия Орлова призвала использовать минимум декора и избегать нефункциональных предметов интерьера, чтобы малогабаритная квартира была удобной и выглядела стильно. Также, по ее мнению, для миниатюрных квартир подходит дизайн в стиле лофт.