Как быстро отмыть москитную сетку

Москитные сетки нуждаются в систематическом уходе. В маленьких отверстиях оседает много грязи, поэтому тряпкой чистить их бесполезно. Тогда на выручку приходит это чудо-средство.

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В миске смешайте столовую ложку пищевой соды и столовую ложку жидкого средства для мытья посуды. Разбавьте все 150 мл теплой воды. Перелейте раствор в распылитель и разбрызгайте на сетки. Оставьте на несколько минут.

Смойте состав чистой влажной тряпкой. После этого можете смазать сетку эфирным маслом, чтобы защититься от проникновения комаров и мух.

Ранее сообщалось, что на столешнице постоянно образуются пятна, следы жира и еды, поэтому ей требуется особенный уход. Есть несколько лайфхаков, которые помогут держать поверхность в чистоте. В борьбе с пятнами хорошо поможет сода.

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