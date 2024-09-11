Как правильно вносить подкормки осенью

Настала пора позаботиться о восстановлении почвы к новому сезону. Этим можно начинать заниматься уже с конца сентября. Вот какими секретами поделились опытные дачники.

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Используйте азот. Это удобрение отлично подходит для обработки почвы в осенний период. Многолетние растения могут начать давать побеги. Их необходимо укрепить, чтобы культура не погибла.

Важна и мульча. После того как вы посыпали все необходимые питательные вещества, используйте мульчирующий слой. Это сделает удобрения максимально эффективными.

При этом следите за сочетаемостью. Не все удобрения могут «уживаться» друг с другом. Неправильное сочетание может навредить, поэтому всегда следите за совместимостью компонентов.

Ранее сообщалось, что герань считается одним из самых популярных комнатных растений, ведь она неприхотлива и может цвести круглый год. Однако цветок нужно подкармливать домашними удобрениями, ведь запас питательных элементов в почве горшка ограничен. Цветовод Елена Литвинова рассказала, что одна из эффективных подкормок изготавливается на основе чеснока, который насыщен фосфором и кремнием.