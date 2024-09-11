Уход за клубникой в сентябре: что нужно знать

В сентябре уход за клубникой остается стандартным, но важно начать подготовку ягодника к зиме. Важно правильно провести обрезку, подкормку и обработать растение от болезней и вредителей, рассказала ученый-агроном Анастасия Коврижных.

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В первую очередь важна обрезка. Если вы не собираетесь разводить выращиваемый сорт, обрежьте усы, отступив 10 см от основания самого куста. Так он сформирует больше почек. Не забудьте обрезать листву, поврежденную вредителями и грибками. А вот молодые и здоровые кусты не трогайте.

Также клубнику нужно обработать от мучнистой росы, гнилей и пятнистости. Обычно больше всего беспокоят клещи, долгоносики и слизни. Используйте фитоспорин и его аналоги от болезней, бордоскую жидкость (1%) от грибка или раствор йода (на 10 литров воды пять капель). От вредителей помогут «Актеллик», «Топаз», «Карбофос».

Продолжайте полив клубники с частотой три-четыре раза в месяц теплой отстоявшейся водой утром или вечером.

Осенью вносите комплексные удобрения. Используйте раствор навоза (1:10), куриного помета (1:20) и древесную золу (стакан на ведро воды).

После всех процедур прорыхлите почву, прополите и окучьте ее, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что некоторые пренебрегают подкормками для смородины в начале осени. Однако хорошее удобрение позволит вырастить в следующем году сладкие и крупные ягоды.