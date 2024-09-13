Как избавиться от жирных пятен на обоях

Многие клеят дома бумажные обои, потому что это доступный и простой вариант. Однако на них часто образовываются жирные пятна, которые трудно выводятся.

Есть несколько способов вывести жирные пятна так, чтобы не нанести вред обоям. Самый простой из них — с помощью хлеба. Возьмите кусок свежего хлеба и приложите к пятну на пять минут.

Второй вариант — губка из меламина. Однако пользуйтесь ею аккуратно, чтобы не повредить обои. Пройдитесь сухой губкой по следам.

Третий способ — ластик. Стирайте им жирные пятна, но делайте это аккуратно.

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