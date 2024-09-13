Мокрицы в ванной: почему они появляются и как избавиться от них навсегда

Мокрицы в ванных комнатах загородного дома или квартиры не опасны ни для человека, ни для домашних животных. И все же не очень приятно, принимая ванну, внезапно обнаружить в углу колонию серых многоножек. Избавиться от мокриц гораздо проще, чем от крыс или тараканов. «Лента.ру» развенчивает мифы об этих животных и рассказывает, почему они селятся в ванных и туалетах, а также о методах борьбы с мокрицами.

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Кто такие мокрицы

Мокрицы (Oniscidea) — это представители большого отряда равноногих (Isopoda). Их ошибочно называют насекомыми, с последними мокриц связывает лишь принадлежность к одному типу членистоногих (Arthropoda).

На самом деле, мокрицы — это ракообразные, которые уже миллионы лет живут на суше, не утратив любви к воде

Только в европейской части России обитает 99 видов мокриц, а в мире их более 3500 видов. В ванной или туалете чаще всего можно встретить обыкновенную или погребную мокрицу, которую также называют мокрицей-свинкой (Porcellio scaber).

Особенности мокрицы-свинки

Вред от мокриц

«Мокрицы не могут укусить человека и не переносят инфекционные заболевания, — утверждает терапевт Центра диагностики и лечения имени Н.А. Семашко Наталья Морозова. — Однако абсолютно безвредными их назвать нельзя. К панцирю этих рачков прилипают споры различных грибков, которые могут попасть в дом вместе с мокрицами».

В результате в углах или на плитке появляется, например, мукормикоз («черная плесень»), который выделяет вредные токсины. Их длительное воздействие крайне опасно для детей и людей с легочными заболеваниями, а у здоровых людей они могут вызвать аллергические реакции Наталья Морозова терапевт

Кроме того, по словам врача, грибки вызывают микотоксикоз, который выявляется лишь тестами. Лечить это заболевание довольно трудно, поскольку его симптомы похожи на обычную простуду — небольшая температура, кашель, заложенность носа.

Могут ли появиться мокрицы у любителей домашних растений, рассказала цветовод Диана Равшанова. «Мокрицы не входят в число главных вредителей комнатных растений, — считает она. — Если злоупотреблять с поливом, то мокрицы могут облюбовать для жизни цветочный горшок и начнут поедать всякую всячину в грунте. И это единственный вред от них, поскольку со временем земля в горшке уплотнится, а значит, возникнет недостаток кислорода в почве. Для нежных растений, вроде орхидей, это чревато гибелью. Говорят, что мокрицы могут объесть нежные корешки, но в своей практике я такого не встречала».

Почему появляются мокрицы

«Пик активности мокриц наблюдается летними ночами: в поисках укрытия, влаги и пищи они проникают как в частные, так и в многоквартирные дома, — рассказывает директор по качеству дезинфекционной компании «Добролов» санитарный врач Николай Дубинин.

Мокрицы попадают в жилище через канализацию, водопроводные трубы, вентиляционные отверстия, а также с грязью на обуви. Чаще встречаются в старых домах, особенно, если в помещении долго не проводился ремонт Николай Дубинин санитарный врач

«Если вы заметили в ванной или туалете мокрицу, значит, популяция живет в вашей квартире уже давно, ведь эти ракообразные отлично прячутся, маскируются и не живут поодиночке, — рассказывает частный дезинфектор Роман Утробин. — В доме мокрицу привлекает то же, что и под уличным камушком или в лесном валежнике, — она устраивается в местах, где есть темнота, высокая влажность и много пищи. Такие условия часто создаются в ванной и туалете, реже — на кухне или в жилых помещениях. Мокрицы — существа очень быстрые, им не составляет труда проникнуть в дом через вентиляционные отверстия или щели в стене».

Причина появления мокриц в доме — это его неправильное, а проще говоря, неопрятное содержание Роман Утробин дезинфектор

10 любимых мест мокриц

Эксперты «Ленты.ру» назвали максимально привлекательные для мокриц места:

текущий шланг стиральной или посудомоечной машины; подтекающая ванна, раковина или унитаз; поврежденная плитка или плинтус; текущий потолок; грязное мусорное ведро; влажные тряпки; давно не менявшийся входной коврик; давно стоящие горшки с комнатными растениями; место приема пищи собаки или кошки; сырой чердак, кладовка, подвал или погреб.

10 шагов по профилактике дома от мокриц

Эксперты «Ленты.ру» назвали обязательные профилактические шаги:

Регулярно проводить влажную уборку. Регулярно мыть стены и пол. Проводить ремонт сантехники и устранять протечки. Проветривать помещения. Оставлять на ночь открытой дверь ванной и расправлять шторку. Регулярно выносить мусор и мыть посуду. Помещения не должны оставаться надолго в темноте. Выбросить все вещи с плесенью. Не переливать цветы и регулярно двигать поддоны. Стараться использовать «дышащие» стройматериалы и пластиковые окна с вентиляционным клапаном.

Как вывести мокриц

«Вывести этих в общем-то безобидных существ гораздо проще, чем, скажем, крыс или тараканов», — заверяет Роман Утробин.

Один из самых эффективных методов — герметизация щелей, а если говорить о веществах против мокриц, то лучше всего, конечно, действуют химические средства Роман Утробин дезинфектор

Топ-5 химических средств

Эксперты «Ленты.ру» назвали самые популярные химические способы борьбы с мокрицами.

Борная кислота. Простейший и давно известный инсектицид, разрушает хитиновый покров насекомых и панцирь ракообразных. Можно просто рассыпать порошок в местах обитаниях мокриц или развести 50 граммов в половине литра воды и опрыскать. Иногда делают приманку на основе вареного желтка. Хлорная известь (хлорка). Самое популярное и простое дезинфицирующее средство. 50 граммов хлорки разводят в литре воды и обрабатывают все пораженные ракообразными места. Через несколько часов нужно все промыть холодной водой. «Дихлофос». «До 1988 года в состав этого известного аэрозоля входило токсичное для человека вещество дихлорфос, и вот тогда "Дихлофос" еще действовал на тараканов и других насекомых, — рассказывает дезинфектор Утробин. — После все токсичное заменили на органические инсектициды — пиретроиды, и "Дихлофосом" теперь можно эффективно и навсегда убить разве что мокрицу». Препараты на основе фентиона и пиретроидов. Эти вещества нарушают функции нервной системы всех членистоногих, что приводит к их мгновенному параличу и гибели — так называемый «эффект нокдауна». Негашеная известь. Оксид кальция эффективно осушает воздух в помещении, а кроме того, мокрицы не переносят его запах. Надо наполнить негашеной известью небольшую емкость и оставить в закрытой ванной комнате на два-три дня. Важно — не заходить туда, поскольку вещество вредно для человека.

«При обращении с химикатами нужно соблюдать особую осторожность, — предупреждает руководитель группы «Юридическая помощь от Бударагина А.А. и партнеров» Александр Бударагин. — И последствия могут быть не только физиологическими, вроде аллергии, кашля или красных глаз, но и юридическими. Они изложены в статье 8.3 КоАП РФ. Если при работе с химикатами вы нанесли вред окружающей среде, это повлечет штраф в размере от одной до двух тысяч рублей».

Топ-5 народных средств

«В принципе против мокриц хорошо помогают и народные средства, — продолжает дезинфектор Роман Утробин. — Если вы не хотите заморачиваться со всякой вредной химией, то такие методы — самое оно».

Эксперты «Ленты.ру» назвали пять самых эффективных народных средств против мокриц.

Сильно пахнущие продукты. Например, ракообразные очень не любят запахи красного перца, табака или уксуса. Можно использовать эти продукты отдельно, а можно смешать. А еще лучше залить их водой (в пропорции одна чайная ложка на литр горячей воды) и опрыскать места скопления мокриц.

Квас. В народе замечено, что мокрицам почему-то не нравится квас. Разводим 100 граммов сухого кваса на литр воды и опрыскиваем стены и пол.

Березовый веник. Обычный банный веник надо хорошо намочить и оставить на ночь в ванной. Утром на нем будут гроздья мокриц, остается только утилизировать их.

Картошка. Сырой картофель работает по принципу веника. Вырезаем сердцевину клубня и оставляем на ночь. Утром выбрасываем ловушку.

Соль. Обычная поваренная соль идеально впитывает воду. Просто засыпьте солью места обитания мокриц.

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