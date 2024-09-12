Как правильно выбрать стол для школьника

Начался новый учебный год. Снова уроки, выполнение домашних заданий. И здесь очень важно, в каких условиях ребенок занимается в своей комнате, какой у него рабочий стол. Вместе с врачом-ортопедом разбираемся, каким он должен быть.

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Наш эксперт: Ирина Виноградова — врач-ортопед.

На какие параметры обращать внимание при выборе стола для школьника

Удобство. Прежде всего надо помнить, что стол должен быть удобным, ведь ребенок будет сидеть за ним, возможно, не один час. Если он некомфортный, то обучение превратится в мучение, физическое в том числе; Расположение тетрадей и учебников на столе. Главное - на столе свободно должны помещаться учебник и тетрадь. Кроме того, нужно место для канцелярских принадлежностей; Место для компьютера. Конечно, в идеале необходимо два стола: для выполнения домашних заданий и творчества (если сын или дочь занимаются в кружках) и для компьютера. Но в большинстве случаев так не получается, поэтому родители выбирают универсальный, где и поместится компьютер, и будет достаточно места для тетрадей и учебника; Дополнительные опции. Это ящики в столе, полки, чтобы ребенок мог организовать свое рабочее место правильно и грамотно. Если на столе будет находиться стационарный компьютер, необходимо сразу проверить, есть ли удобные каналы и отверстия для его подключения; Дизайн. Может быть, у ребенка есть собственные предпочтения по цвету, рисунку, каким-то интересным узорам. Стол должен приносить подростку эстетическое удовольствие, чтобы ему хотелось работать за ним; Соотношение размеров столешницы с высотой и ростом ребенка.

Виды столов для школьника

Существует немало разновидностей письменных столов.

Прямой стол. Классический прямоугольный письменный стол. Может быть с надстройками-полочками или без них. Впишется в интерьер детской комнаты любого стиля;

Парта. У стола прямая поверхность, у парты - чуть наклонная. Если кто-то из ребят занимается дистанционно и проводит, сидя за уроками, очень много времени, то эксперты советуют приобретать не стол, а именно парту. Наклонная поверхность дает возможность менять положение тела, не сидеть постоянно в одной позе. Все это формирует хорошую осанку, зрение, снижает риск мышечных спазмов;

Стол-трансформер. У такого стола есть регулировки - можно поменять высоту столешницы или ее наклон, подстроить стол под конкретного ребенка;

Учитывайте, что на наклонную поверхность как стола-трансформера, так и парты, не положишь ничего лишнего - предметы будут скатываться. Поэтому рядом должна быть ровная поверхность. Собрать такой стол чуть сложнее, чем обычный, а стоит он, как правило, дороже.

Угловой стол. Можно занять угол в комнате или с помощью стола зонировать комнату. Столешница "огибает" ребенка, поэтому ему проще дотянуться до каких-то лежащих на ней предметов;

Стол-тандем. Предназначен для двоих детей сразу. Может оказаться компактнее и дешевле, чем покупка двух отдельных столов. Минусы - дети, сидя рядом, могут мешать друг другу делать уроки или ссориться, пытаясь поделить пространство.

Как правильно рассчитать высоту стола для школьника

Школьный стол должен быть эргономичным и функциональным. Обычный стандарт:

90-150 см в длину;

60-80 см в ширину.

Эти размеры обеспечивают место для книг, тетрадей, компьютера и других вещей.

Совет! Чтобы подобрать необходимую высоту стола, подростку надо сесть на стул и плотно прижать ноги к полу, а предплечьями опираться на поверхность. Оптимальная высота рабочего стола для ребенка должна быть такой, чтобы обеспечивать правильное положение рук и предплечий при сидении.

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Столы и парты для занятий школьника дома

Растущие парты-трансформеры

Если ваш сын или дочь подросли, новую парту приобретать необязательно. Если у вас растущая парта-трансформер, то с помощью специального привода можно отрегулировать ее высоту.

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Можно порекомендовать растущую парту-трансформер Winnipeg. Ребенку за ней будет удобно и выполнять домашние задания, и заниматься творчеством, и что-то посмотреть в компьютере. Величина парты - 120 на 65 сантиметров. У нее есть стол-надстройка, много функций. Организована полка для хранения учебников и тетрадей. А еще встроены часы с гигрометром, которые измеряют температуру и влажность помещения.

Плюсы: вместительная парта-трансформер, столешница с регулируемым наклоном;

Минусы: маркая поверхность;

Примерная стоимость: 35 тысяч рублей.

Стол-тандем для двоих детей

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Когда в семье двое детей, и они занимают одну комнату на двоих, родители заказывают один стол на два рабочих места. Так экономится пространство. Среди таких столов можно посоветовать "Тандем-7Я". Его длина - 209 сантиметров, ширина - 60. Столешница без закруглений. У каждого ребенка своя выдвижная тумба с четырьмя ящиками.

Плюсы: удобная столешница, две тумбы;

Минусы: маркая поверхность, сразу же нужна защита;

Стоимость: 16,7 тысячи руб.

Еще один неплохой стол - "Лорд"

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Плюсы: он недорогой, подойдет для среднего бюджета;

Минусы: некоторые сложности при сборке. И маловато одной тумбочки для двоих детей;

Стоимость: 8 тысяч рублей.

Угловой стол

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Угловой стол - например, UnitMebel - с ящиками и тумбой смотрится эстетично, он хорошо вписывается в угол комнаты. У него при сравнительно небольших размерах большая поверхность. Ученик будет занимать один угол, а во втором может поставить компьютер или другие вещи. Есть тумбочка с несколькими полками - как закрытыми, так и открытыми.

Плюсы: выгодный вариант для небольшой комнаты;

Минусы: сложно подобрать место для углового стола возле окна, чтобы было естественное освещение;

Стоимость: 6 тысяч рублей.

Оптимальный стол для школьника по версии "РГ"

Мы выбирали по двум параметрам: материалы и качество. Конечно, самая прочная и качественная мебель - из натурального дерева. Но она дорогая, поэтому родители предпочитают более доступную: из ламинированной древесно-стружечной плиты. Ножки и другие детали изготовлены из металла. Подобная качественная мебель будет прочной и долговечной, ее не придется менять каждый год.

Растущая парта-трансформер Polini kids City D2 подойдет для ребенка любого возраста ростом от 115 до 165 сантиметров. Высота стола варьируется от 53 до 76 сантиметров. Это важно, потому что так уменьшается риск развития сколиоза и других проблем с позвоночником. Ширина столешницы - 122 сантиметра, глубина - 57. Можно подобрать угол наклона для чтения, письма, рисования.

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Плюсы: качественный, есть боковая приставка;

Минусы: не слишком прост в сборке;

Стоимость: 11,6 тысячи рублей.

Как правильно организовать рабочее место школьника

Это очень важный момент. И здесь родители должны пойти навстречу ребенку и вместе с ним сделать рабочую зону удобной и интересной.

Если он хочет наклеить любимые картинки, согласитесь. Но не слишком много, чтоб не отвлекали от выполнения заданий.

Для рабочей поверхности лучше сразу приобрести защитное покрытие, например, плексигласовое.

Вместе с сыном или дочкой наклейте пиктограммы на ящики, чтобы знать, что и где лежит.

Но самый проверенный и надежный вариант - маркерная или магнитная доска над столом. Туда можно крепить все напоминалки, картинки, расписания, грамоты, фотографии. И все это, если надоест, можно убрать и начинать заново.

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Какие ошибки чаще всего совершают при покупке стола для школьника

Покупая стол ребенку, многие родители делают ошибки.

Неправильно определяют высоту стола, не учитывая рост и анатомические особенности ребенка. А это может испортить осанку, зрение; Не обращают внимания на такой момент, как регулировка угла наклона столешницы. Для письма этот угол равен 15-17, для чтения - 30-34; Непродуманное распределение вещей на столе и в ящиках. Этому нужно обучить ребенка, просчитать все нюансы вместе с ним.

Совет! Чтобы избежать ошибок, нужно вместе с ребенком выбирать стол, смотреть, как он будет за ним сидеть, где положит учебники и тетради, поставит компьютер.

Как правильно сидеть за столом: советы ортопеда

Врач-ортопед Ирина Виноградова перечислила основные критерии при выборе письменного стола для ребенка.

Стол необходим с регулировкой высоты столешницы. Тогда можно избежать сколиоза; Школьник не должен упирать колени в столешницу, между ними и столешницей должно быть не меньше 15 сантиметров пространства. А расстояние от груди до края стола должно равняться ширине ладони; Не стоит покупать столы со стеклянными вставками и острыми углами. Надо помнить, что ученик может случайно травмироваться; Свет для правшей должен падать с левой стороны, а для левшей - с правой; Не стоит приобретать наборы мебели, в которых стол расположен под спальным местом. Ребенок будет чувствовать себя некомфортно, будто его давит сверху. Над столом должно быть светлое свободное пространство.

Главное, чтобы у мальчика или девочки была возможность постоянно менять позу. Поэтому нужно с пониманием относиться к тому, что дети не сидят неподвижно над книгой, а даже полулежат или вообще встают и ходят. Интуитивно они чувствуют, что нужно делать. Чем чаще ребенок меняет положение тела, тем лучше для его здоровья.

© Российская газета

Мнение эксперта

Специалисты Роспотребнадзора составили рекомендации по организации рабочего места ребенка.

Правильное соотношение высоты стола и стула; Сидя, подросток должен упираться ногами в пол или специальную подставку. Коленный и тазобедренный суставы должны быть согнуты под прямым углом; Обязательно правильное освещение; Важно правильно выбрать и стул. Он должен соответствовать росту учащегося и поддерживать поясницу.

Если рабочее место организовано верно, школьник избежит нарушений осанки, будет меньше уставать и лучше усваивать материал.