Эксперты рассказали, как часто нужно стирать купальники

Даже если вы изрядно устали после плавания в бассейне или на водоёме, следует уделять время своему купальнику. Бернд Глассл из Немецкой ассоциации производителей косметики, туалетных, парфюмерных и моющих средств (IKW) рассказал, как часто его следует стирать.

© Чемпионат.com

Купальник необходимо ополаскивать в водопроводной воде после каждого купания. После этого нужно повесить его на верёвку, чтобы ткань не запрела.

Плохо, если текстильные изделия будут влажными в течение длительного времени, поскольку на ткани могут образоваться пятна плесени.

Причём не обязательно стирать купальник в стиральной машине, достаточно просто ополоснуть его в проточной воде. Другое дело, если вы наносили солнцезащитный крем. В этом случае масляные пятна следует удалить либо в стиральной машине, либо вручную с использованием моющего средства.