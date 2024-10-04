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Лучший дизайн для небольших квартир

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Цены на жилье неуклонно растут по всему миру. Так, например, чтобы обзавестись собственной квартирой в Токио, среднестатистическому японцу придется откладывать зарплату 15 лет. Хитрые застройщики быстро поняли, как повысить продажи, и стали предлагать покупателям небольшие квартиры. Точно такая же ситуация на рынке недвижимости сложилась во многих крупных городах Азии, Европы и Америки.

В России средняя площадь нового жилья за последние пять лет упала почти на 25%. В 2023 году студии в домах комфорт-класса похудели до 25,3 кв. м., однокомнатные и евро-двухкомнатные квартиры до 38,1 кв. м.

Главным же рекордсменом на рынке микроквартир уже долгие годы остается Гонконг. Здесь легко можно найти дома, где площадь апартаментов не превышает 6 кв. м.

Несмотря на малую площадь жилья, многим людям хочется не просто выживать в четырех стенах, но и создать пусть и скромное, но уютное гнездышко. В сети появилось множество любопытных проектов и оригинальных дизайнерских ходов, которые помогут обустроить даже самую небольшую по площади квартиру-студию.

Лучшие находки для ценителей домашнего уюта — в галерее «Рамблера».

Дом и сад
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