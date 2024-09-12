Запотевшее зеркало в ванной комнате – знакомая проблема для многих. Оно не только мешает привести себя в порядок после душа, но и создает неудобства при выполнении ежедневных гигиенических процедур.

Чтобы решить проблему запотевших стекол все, что вам понадобится – это пена для бритья или гель для душа.

Нанесите тонкий слой пены для бритья или геля для душа на чистое зеркало. Равномерно распределите средство по всей поверхности зеркала. Затем тщательно протрите зеркало сухим чистым полотенцем или мягкой тканью.

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Этот метод работает благодаря тому, что пена для бритья или гель для душа оставляют на поверхности зеркала тонкую невидимую пленку, которая препятствует образованию конденсата. Эффект может длиться несколько дней или даже недель, в зависимости от уровня влажности в вашей ванной комнате.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.