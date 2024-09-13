Как превратить уборку в приятное занятие

Если у вас есть возможность делегировать уборку или какие-то определенные ее аспекты – прекрасно

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Постарайтесь делегировать хотя бы часть дел. Например, вы любите мыть пол, но не любите мыть посуду или вытирать пыль, а ваш муж или ребенок любят мыть посуду – поделите функционал.

Также многие дела можно передать технике, например, робот-пылесос вполне может выполнять текущую уборку и поддерживать чистоту, а посудомоечная машина – мыть посуду.

Чтобы уборка не забирала много сил, а еще и приносила удовольствие – важно осознать, что чистота и порядок дома- это ваше здоровье и спокойное психологическое состояние.

Чем меньше вещей вокруг нас – тем наша психика находится в более спокойном состоянии. Почаще выбрасывайте ненужные вещи, сократите количество вещей в быту – и вы заметите, что уборка будет занимать меньше времени и отнимать меньше сил.

Начните делать уборку с самых неприятных дел

Начать бывает сложно, зато сделав эти дела – вы получите заряд вдохновения и огромное облегчение и гордость собой за совершенный подвиг.

Обозначьте себе какую-то награду за проделанную работу

Это может быть вкусный кофе с пирожным, поход в кафе, принять ванну, полежать почитать книгу, купить какую-то приятную мелочь и т.д. Подберите то, что принесет вам радость и станет наградой за уборку.

Подключите во время уборки свое увлечение и интересное занятие

Например, танцы или пение: танцуйте и пойте со шваброй и тряпкой. А возможно, вы всегда мечтали быть актрисой и играть в театре – время уборки прекрасный повод подключить все свое творчество и вживаться в разные роли. Вот вы строгая княжна, отчитывающая слуг, а вот вы легкомысленная дамочка. Ваша фантазия безгранична, позвольте ей разыграться на всю мощь.

Включите на фон приятную музыку или подкаст

Аудиоформат позволит меньше отвлекаться от уборки, но при этом сделает ее намного увлекательнее — например, вы можете послушать образовательный подкаст и узнать, как устроена образовательная система в Аргентине, а можете включить что-то более расслабленное, например, подкаст, в котором обсуждают последние киноновинки.

Превратите уборку в игру или концерт

Не хватайтесь сразу за все дела, разделите уборку на зоны или этапы. Следуйте правилу – ешьте слона по кусочкам, вы не так устанете и закончите уборку.