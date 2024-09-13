Как создать модный осенний интерьер

В осенне-зимнем сезоне 2024 года интерьеры дома должны стать более радостными, с ярко выраженными отсылками к ретро и игривой молодёжной цветовой палитре. Сейчас, к концу года, возрождение 70-х только набирает обороты, и нам нужно по максимуму использовать веселье и оптимизм той эпохи. Украшения с помощью винтажных и подержанных вещей, а также масса вещей, которые мы можем сделать своими руками, — всё это дико модно, как говорится, прямо сейчас.

С чего начать и чем продолжить? Читайте наши советы!

Винтаж и секондхенд

Слава богу, поиск винтажных вещей и антиквариата в интернет-магазинах сейчас проще, чем когда-либо. В старых предметах есть своё очарование — в узорах, цветах или силуэтах, которые выделяют их на фоне мебели и товаров для дома.

Старинные предметы интерьера могут привнести в дом тепло, историю и душу. Особое внимание уделите восстановлению старой мебели. Всё чаще многие стремятся сделать свои дома более экологичными, поэтому отдают предпочтение замене новой мебели на качественный антиквариат по сходной цене.

Меньше «шума»

Продуманные решения для хранения вещей никогда не утратят популярности см не бойтесь прятать, например, громоздкие приборы, которые портят вид кухни. Все эти повседневные приспособления, такие как кофемашины, фритюрницы, комбайны – они нам нужны, и мы часто ими пользуемся, но нам совершенно не нужно каждый день на них смотреть на нашей прекрасной кухне.

Кладовые с полками от пола до потолка сегодня используются не только для микроволновых печей и тостеров, но и для хранения тех же сухих продуктов. Открытые стеллажи по-прежнему занимают своё место, но скорее для предметов декора, таких как предметы искусства и украшения, а не для кухонной посуды.

Огромные диваны и кресла

Наша любовь к изящным небольшим диванам сходит на нет — на смену им приходят большие мягкие диваны. Огромные U-образные формы, угловые диваны с закругленными углами и бесконечное количество дополнительных модулей позволят вам сидеть, расслабляться, ложиться и принимать столько гостей, сколько вам захочется.

Модульные диваны — это очень удобно, ведь модули можно переставлять для создания различных планировок — от обширных секционных залов до уютных уголков. Они отличаются универсальностью дизайна, что позволяет создавать массу вариаций и служит разумным долгосрочным вложением средств.

«Партнёр» большого дивана — кресло размером где-то между классическим креслом и диванчиком для двоих. Это очень уютное место для сидения, обволакивающее своей формой — подушки у таких кресел обычно большие, пухлые. А ещё такие кресла часто выглядят как смелоый акцент с помощью цвета или принта.

Не хотите менять диван? Тогда акцентное кресло позволит вам подчеркнуть стиль вашей мебели и полностью изменить атмосферу помещения.

Возрождение 70-х годов

Непринуждённый стиль, натуральные материалы и естественные тона интерьера 70-х годов обрели новую жизнь в последние годы.

Используйте сочетание ярких слоганов, принтов 70-х годов и современной графики, чтобы придать помещению уникальность. Плавные формы, такие как изгибы и абстрактные узоры, будут иметь приоритетное значение в дизайне предметов домашнего обихода 70-х годов, а бархат станет ключевым материалом.

Что касается цветовой гаммы, то тренд 70-х — насыщенный и земной цвета. Дом, оформленный в стиле 70-х, излучает тепло, в основном благодаря цветовой гамме. Используйте землисто-коричневые, терракотово-красные и оранжевые тона и выбирайте приглушённое освещение.

Маслянисто-жёлтый цвет

Насыщенный жёлтый цвет становится всё более популярным в интерьере. Нейтральные тона — как пшеничный цвет — вытесняют ярко-белые цвета на стенах, а горчичный цвет должен стать любимым.

Мы нашли золотую середину в масляно-жёлтом цвете — это маслянистый оттенок магнолии, который притягивает и согревает.

Сливочно–жёлтый цвет используйте в продуманной монохроматической манере — одним оттенком на стенах, полах и мебели, чтобы создать впечатление, что комната постоянно залита солнечным светом. Сочетайте нейтральную песочную основу с насыщенными красновато-коричневыми тонами, свежими оттенками розового и насыщенными оттенками лесной зелени, чтобы создать тёплую и уютную атмосферу.

Тихая роскошь

Тихая роскошь — это про качество, мастерство исполнения и сдержанной элегантности. Тихая роскошь — такая известная в мире моды, теперь всё чаще появляется и в интерьерах. В доме мы используем этот «приём», чтобы подчеркнуть качество выбранных материалов, а разные сочетания уникальных отделочных материалов создадут пространство, которое сразу станет элегантным и мягким благодаря многослойным сочетаниям. Ничего кричащего!

Тихая роскошь — это противоположность буйному максимализму, который наполняет комнату цветом, узором и множеством вещей.

Стеновые панели своими руками

Грандиозные переделки своими руками разных мастеров, которых мы видим в интернете, вселяют уверенность, что мы тоже можем сами уложить плитку на пол и покрасить кухонные шкафы.

Немного более простая задача — обшивка стен панелями. Не стесняйтесь поискать в интернете — вы найдёте очень много различных видео, как сделать такие панели самостоятельно. Вы даже представить не можете, как сильно может изменить интерьер помещения обшивка стен панелями. Добавление деревянных панелей мгновенно придаст стенам оттенок роскоши, что поможет вам создать ощущение премиум-класса при ограниченном бюджете. Многие предпочитают отделывать спальню панелями за изголовьем кровати, создавая фокусную точку — так вы можете добавить новые текстуры к простой поверхности.