«Родословная, как у собак». Дачник поделился секретом гигантской тыквы

Дачник из подмосковных Луховиц у себя на участке выращивает гигантские овощи. Они ни раз попадали в книгу рекордов России и занимали призовые места на выставках, рассказал обозреватель «МИР 24» Максим Красоткин.

У луховицких огурцов появился весомый конкурент. Славу у бренда подмосковного города начинают забирать гигантские тыквы весом больше 300 кг. Их Андрей Гусев уже шесть лет подряд выращивает на своем участке.«Неужели не интересно вырастить тыкву весом в 100 кг у себя на огороде? Я думаю, это каждому садоводу будет интересно. Даже просто для себя вырастить и увидеть, что это реально без всякой химии. Мне даже пишут, что у меня якобы урановый стержень в огороде закопан», – рассказал дачник Андрей Гусев.

К каждому овощу применяется индивидуальный подход. Тыквы Андрей укрывает от солнечных лучей одеялами, чтобы не грубела кожура – из-за этого останавливается рост – и чтобы они не лопнули от жарких лучей. На этапе цветка овощи опыляются вручную.

«Каждая гигантская тыква скрещивается с другой гигантской тыквой. У них родословная, как у собак. Все записывается. Обязательно семечко – от одной гигантской тыквы, а пыльца – от другой, чтоб не вырождался сорт, не вырождался гигантизм», – объяснил Гусев.

По профессии Андрей – строитель, а в душе – агроном. Выращенные овощи он показывает на выставках и городских праздниках урожая. В этот раз компанию тыквам составят гигантские кабачки.

Такой урожай и поднять-то сложно. Один кабачок весит как целый мешок картошки – почти 50 кг. Этому овощу потребовалось всего 1,5 месяца, чтобы набрать свой вес. Такой уж точно соседям не отдашь – просто не унесут. После выставки и фотосессии их ждет судьба обычных овощей – кабачки и тыквы съедят.

Если в Луховицах выращивать урожай помогает земля и климат, то в Сибири все наоборот, но это не мешает Ольге Худяковой из Красноярска собирать десятки килограммов винограда, выращенного на даче.

«Осы, шершни успевают вперед нас, поэтому мы спешим. Когда виноград подвергается атаке, мы начинаем уже снимать», – объяснила садовод.

Здесь 75 сортов. Саженцы Ольга собирала почти по всей России – от Москвы до Владивостока. Как южная ягода прижилась в холодной Сибири – загадка. За рекордами садовод не гонится, даже вес собранного урожая никогда не считала. Все выращенное в ее семье сразу съедают или раздают друзьям. Сезон вкусов юга в Сибири длится до октября.