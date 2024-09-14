Почему кошки так любят тапочки своих хозяев

Многие владельцы котов замечали, что их питомец любит лежать на домашних тапках, нюхать их. Иногда кошки даже спят в обнимку с этой обувью. Но в чём причина такого поведения?

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Главная причина, по которой кошки так сильно привязываются к домашним тапкам, — это их запах. Для кошки запах хозяина ассоциируется с комфортом. Когда питомец нюхает тапки, которые носит его человек, он как бы «общается» с ним, даже когда его нет рядом.

Кроме того, коты — это животные, которым важно «метить» свою территорию. Подобным образом они поступают и с тапками людей.

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Если тапочки человек только что снял, то они будут тёплые. А такие места кошки любят, поэтому они могут на них лечь.

Иногда любовь к тапкам у питомца связана с нехваткой внимания от хозяина. В некоторых случаях это указывает на то, что кот испытывает стресс и беспокойство, а запах человека его успокаивает.