Как обезопасить питомцев во вторую волну активности клещей

В Московской области началась вторая фаза активности клещей. Будет она продолжаться вплоть до ноября. Ведь непогода и повышенная влажность воздуха создают идеальные условия для этих опасных насекомых. В это время важно обезопасить своих питомцев от укусов клещей, особенно после прогулок за городом или в лесу, рассказали изданию «Вести Подмосковья» специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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Переносчики различных заболеваний - клещи обитают в высокой траве, влажных местах около водоемов и в оврагах. Чтобы обезопасить своих любимцев от насекомых, можно использовать таблетки, ошейники, капли, шампуни и спреи от насекомых. А после прогулки нужно внимательно осмотреть питомца на наличие названных гостей.

Специалисты отмечают, что если у четвероногого замечены признаки недомогания - апатия, потеря аппетита, повышение температуры и горячий нос, необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику. Для записи на прием к специалистам Госветслужбы Московской области можно воспользоваться онлайн-порталом «Госуслуги Московской области» или позвонить в единый контакт-центр по номеру телефона: +7(495) 668-01-25.