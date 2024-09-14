В Нижнем Новгороде открылись государственные гостиницы для животных

При госветклиниках Нижнего Новгорода заработали гостиницы для домашних животных. Об этом сообщает Государственное ветеринарное управление города. В гостиницах можно оставить собак и кошек, за которыми нужно присмотреть на время отъезда. Работники гостиниц присмотрят за животными, погуляют с ними, покормят и поиграют.

Сейчас в Нижнем Новгороде работает только две гостиницы для животных. Их открыли на базе ветклиник в Ленинском и Приокском районах.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что два ежа поселились в приюте для животных в Нижнем Новгороде.