Специалисты рассказали, почему коты любят «мять лапками»

Многие кошатники знакомы с забавной привычкой своих питомцев «мять лапками» подушки, пледы или даже самих хозяев. Это поведение, именуемое «молочным шагом», имеет вполне объяснимые причины и несет в себе важную смысловую нагрузку.

Как отмечают специалисты, «молочный шаг» возникает у котят уже с раннего возраста. Этот инстинкт связан с необходимостью стимулировать выработку молока у кошки-матери. Подобный своеобразный массаж передними лапками помогает укрепить связь между котенком и его родительницей, а также способствует более эффективному вскармливанию.

Однако когда питомец вырастает, эта привычка не исчезает, а, напротив, сохраняется и даже усиливается. Теперь она имеет иное значение — демонстрация кошкой своей привязанности и доверия к хозяину. Таким образом питомец дает понять, насколько важны для него ласка и внимание со стороны владельца. Кроме того, этот процесс способствует выработке в организме кошки «гормона счастья» — эндорфина, отчего питомец начинает громко мурчать.

Интересно, что польза от «переминания лапками» получает не только кошка, но и её хозяин. Многие владельцы признают, что этот умилительный ритуал вызывает у них чувство глубокой умиротворенности и тепла в душе. Ведь таким образом пушистый любимец демонстрирует свою полную расслабленность и безграничное доверие.

Тем не менее, в некоторых случаях частое переминание лап может свидетельствовать и о проблемах у животного. Если кошка часто меняет положение передних конечностей, это может говорить о её дискомфорте или тревоге. В таких ситуациях важно окружить питомца повышенной заботой, выяснить и устранить источник его беспокойства. Если же стресс не проходит, рекомендуется обратиться к ветеринару для проверки здоровья животного.

Интересно, что данная особенность кошачьего поведения имеет свою историю. Исследователи полагают, что она берет свое начало еще в период первобытного человека, когда дикие кошачьи сородичи таким образом стимулировали выработку молока у своих матерей. С одомашниванием и одновременным развитием эмоциональной связи между человеком и кошкой этот инстинкт трансформировался, став проявлением привязанности и доверия питомца к своему хозяину.

Таким образом, привычка кошек «мять лапками» имеет двоякое значение. С одной стороны, это демонстрация комфорта, расслабленности и глубокой эмоциональной связи между питомцем и владельцем. С другой — сигнал о возможных проблемах животного, требующих пристального внимания и своевременного устранения. Внимательные и любящие хозяева всегда смогут почувствовать и разграничить эти два разнонаправленных посыла своего пушистого друга.