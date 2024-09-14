Что делать с перемерзшим картофелем

В Новосибирской области по ночам уже наблюдаются заморозки. Преподаватель Новосибирского колледжа питания и сервиса Яков Дель, замечательный знаток способов хранения продуктов, рассуждает, подмороженный картофель – гадость или сладость, и стоит ли замораживать картофель на зиму.

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— Люди старшего поколения, к которому я сам отношусь, помнят сладковатый привкус приготовленного картофеля. Столкнувшись с таким эффектом, мы сразу понимали, что блюдо приготовлено из подмороженных клубней – тогда способы хранения и транспортировки были попроще. Сейчас, пожалуй, подмороженные корнеплоды отправят на корм скоту или просто выбросят. В любом случае вряд ли их встретишь в продаже.

В прошлом веке не только подмороженные, но и полностью замерзшие неочищенные клубни считались вполне съедобными. В кулинарных справочниках времен Великой Отечественной войны для фронтовых поваров описывались рекомендации по приготовления такого продукта. Главное было максимально быстро его почистить, чтобы он не успел оттаять, и сразу отправить в кипяток. Вполне нормальным считалось отварить его и «в мундире».

Нынешние кулинары утверждают, что у подмороженного картофеля неприятный сладковатый привкус. А я замечу, он, наоборот придает пикантность и многим нравится. Есть даже современный рецепт «искусственного подмораживания». После бланширования очищенные клубни на часок отправляют в морозильную камеру, чтобы крахмал стал превращаться в сахар, а затем хоть жарь, хоть пюре, хоть – в суп. В конце концов, многими любимый батат очень похож на сладкий картофель.

Подмороженный картофель и даже уже начинающий подгнивать умельцы вполне эффективно применяют для получения спирта. То есть понятно, что сначала – это брага, а затем перегонка.

В последнее время стало модным покупать в магазинах замороженный картофель-соломку, крайне нетребовательный в приготовлении. Похожий продукт можно изготовить дома хоть в виде нарезки, хоть целыми очищенными клубнями, можно даже обойтись без шоковой заморозки, то есть вполне подойдет обычная морозильная камера. Но это довольно замороченный проект – тут и бланширование, потом нужно сушить, пакетировать, удалять из пакета воздух и т.п. На мой взгляд, овчинка не стоит выделки.

Довольно долго в морозильнике можно хранить в контейнерах уже приготовленное пюре и жареную картошку. Но это тоже скорее казуистический случай. Зачем помногу готовить впрок, когда легко сообразить свежее блюдо? Кроме того, и пюре, и жареная картошка в обычном холодильном отделении пару-то дней точно простоят. Сырые очищенные клубни в холодильнике в емкости с водой продержатся минимум сутки.