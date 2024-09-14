Пять проверенных способов устроить идеальный осенний пикник

Пока погода за окном радует солнцем и теплом, самое время отправиться с подружкой в парк. Захватите ароматный чай в термосе, свежий багет, фрукты и обязательно пролистайте нашу подборку. Совместно с командой Flowwow мы подготовили гайд, с которым ваш пикник пройдет идеально.

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Плетеные корзинки

Все самое необходимое можно уложить в корзинку с ручками. С ней удобно гулять по парку, а еще она идеально впишется в осенний пейзаж. Лучше всего, если у корзинки будет крышка: тогда в случае ветра или моросящего дождя закуски будет легко укрыть.

Теплые пледы

Если в парке не найдется свободных скамеек, пледы можно будет постелить в несколько слоев на траве. Для тематической осенней фотосессии подойдут варианты с принтом «английская клетка» в темно-зеленых, синих и красных тонах.

Лайфхак для идеальных фото: не стоит стелить плед под прямыми солнечными лучами, иначе на снимках получится много засвета. Выбирайте тенистые места и полянки под деревьями. Там у вас получатся фото с естественным освещением и красивым природным фоном.

Легкие закуски

Для небольшого фуршета можно нарезать кубиками сыр, взять мед, фрукты, орехи, печенье и клубнику в шоколаде. Особенно эффектно в кадре смотрятся закуски, разложенные на деревянной менажнице. Впрочем, не у всех есть время готовить закуски, и тогда на помощь придут готовые наборы. Повара сервируют канапе по небольшим картонным коробочкам и иногда дают в аренду свои тарелки и бокалы для напитков.

Ароматный чай

На случай похолодания стоит захватить с собой горячие напитки. Например, налить в термос чай с чабрецом или мелиссой и долькой лимона, а для сервировки взять с собой симпатичные глиняные кружки. Они точно усилят атмосферу осеннего уюта на фото.

Декор для фотосессии

Простой способ оформить пикник ― собрать разноцветные букеты из опавшей листвы, шишек и веток рябины. Для декора также подойдут свечи, вязаные игрушки и необычная посуда. Дополнительным украшением станут композиции из сухоцветов в миниатюрных вазах. Но главное в этом деле ― не переборщить. Разложите закуски и аксессуары небрежно, словно вы не расставляли все для кадра, а сделали его случайно.

Лайфхак для идеального пикника: настольные игры или бадминтон помогут разнообразить отдых, когда фотосессия наскучит. Насладитесь этим днем, наблюдайте за красотой осени и опавших листьев. Уверены, что воспоминания о пикнике еще долго будут согревать вас холодными вечерами.