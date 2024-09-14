Как эффективно сохранить зелень до зимы

Зелень можно сохранить до зимы тремя способами — заморозить, засолить и засушить, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева. При этом замороженный продукт можно хранить от трех до шести месяцев. Лучше всего низкие температуры переносят укроп, петрушка и кинза.

Для заморозки зелень нарезают. Ее замораживают в специальных плотно закрывающихся контейнерах и пакетах, в банках с полиэтиленовыми крышками. Используют в течение 3–6 месяцев. <...> Зеленый лук и листовой салат лучше не замораживать: они потеряют и вкус, и структуру, — рассказала Абдуллаева.

Для засолки зелень необходимо промыть, просушить, измельчить и добавить поваренную соль. Использовать продукт при таком способе хранения можно в течение месяца.

Сушка же является наиболее простым способом заготовки на зиму. В таких приправах остаются все витамины, а хранятся они от года и более.

Зелень сушат в хорошо проветриваемых помещениях или в духовке. Для этого нарезанную зелень кладут на пергамент или холщовую ткань тонким слоем и сушат, переворачивая во избежание заплесневения. Сушеную зелень хранят в стеклянных или фарфоровых банках с плотными крышками для сохранения аромата, — объяснила эксперт.

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