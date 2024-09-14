Зачем опытные хозяйки применяют в быту скорлупу

Яйца присутствуют в рационе почти каждого человека. Из них можно приготовить множество блюд, а вот что делать со скорлупой? Опытные хозяйки рассказали, как ее применять в быту.

Если ваш блендер перестал справляться с измельчением продуктов, не торопитесь его выбрасывать. Проблема может крыться в ножах.

В этом случае поможет яичная скорлупа. Возьмите скорлупу четырех яиц, слегка поломайте ее и отправьте в блендер. Она заточит ножи.

Также скорлупа помогает в профилактике засоров. Порошок из скорлупы отправьте в раковину, а следом влейте чайник горячей воды. Подождите 15 минут, откройте кран с горячей водой и подождите несколько минут.

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