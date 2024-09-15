Эксперт рассказал, как подготовить одежду и обувь к осеннему сезону

При подготовке гардероба к осени начать стоит с ревизии летней одежды и обуви, а закончить подбором оптимальной осенней капсулы одежды на каждый день, рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Кича, главный технолог сети чисток и ремонтов обуви Sneaknfresh.

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«Шаг первый — складируйте на полу или на просторной кровати всю летнюю одежду. Выберите из вороха то, что выглядит непрезентабельно: растянутые выцветшие вещи, которые уже не хочется носить. Далее из этих вещей отберите пригодные к носке, чтобы сдать их в пункты сбора вещей для бездомных и нуждающихся. Остальные можно просто выбросить или сделать из них тряпку, если есть такая необходимости», — объяснил он.

Затем разложите вещи, которые не планируете носить осенью, на полках в шкафу и на плечиках. Это не касается базовых футболок и блузок, которые можно надеть под кофту, пиджак или свитер. Кстати, можно рассмотреть и вариант носить осенью кружевные летние юбки и платья, сочетая их с кожаными или шерстяными лосинами. Это сделает осень чуть ярче и веселее.

Но хлопковые сарафаны, льняные и легкие брюки, юбки и шорты придется убрать в дальний ящик. Предварительно обязательно постирайте и просушите все вещи.

«Вязаные и льняные летние вещи аккуратно сложите и храните на ровной поверхности вместе с пакетиками саше. Синтетику и хлопок можно повесить на плечики, однако лучше выбирать деревянные или мягкие, округлые, чтобы не деформировать одежду. Откажитесь от хранения качественных вещей в полиэтиленовых чехлах. Они придадут ей запах, от которого будет нелегко избавиться», — рекомендовал эксперт.

Шаг второй — достаньте всю осеннюю и зимнюю одежду и осмотрите ее. Шерстяные и меховые вещи могут в течение длительного срока хранения впитывать неприятные запахи. Тогда их нужно просто проветрить на балконе. А возможно, вы не замечали раньше мелкие недостатки вещей: дырочку или потертость, или катышки. Решите для себя, какие вещи отдать в химчистку и мелкий ремонт, какие постирать и почистить вручную, а какие вы с удовольствием наденете прямо сейчас.

Шаг третий — разместите осеннюю и зимнюю одежду так, чтобы видеть большинство вещей и быстро доставать нужное.

«Шаг четвертый — продумайте сочетания одежды и запланируйте, какие вещи необходимо купить, чтобы создавать больше интересных луков на каждый день. Секрет практичного гардероба в наличии базовых элементов, которые сочетаются между собой. Их можно разбавлять яркими деталями, когда захочется. Это могут быть две-три юбки, пять-десять блуз, двое-трое брюк, джинсы, несколько свитеров, пиджак, несколько платьев», — сказал Кича.

Шаг пятый — так же, как и летнюю одежду, проинспектируйте летнюю обувь. Пришедшую в негодность выбросите, остальное можно отдать в ремонт. Причем лучше сделать это прямо сейчас, чем дожидаться следующего лета, когда обувь может понадобиться срочно, а на любимых босоножках не окажется приличных набоек.

«Шаг шестой — подготовьте обувь к многомесячному хранению. Держать обувь лучше в мягких мешках и коробках, чтобы пары не соприкасались друг с другом и не накапливали пыль. Главное позаботиться о том, чтобы на коробки с обувью не оказывалось давления, потому что обувь легко деформируется. Иными словами, не сваливайте их в кладовку как попало. Кроме того, можно набить обувь тонкой ароматизированной бумагой, чтобы она не впитывала неприятные запахи и влагу», — посоветовал технолог.

Наконец, шаг седьмой — подготовьте обувь к постоянному ношению, разместив на полочках. Только не складируйте ее просто в углу комнаты вперемешку.