Как убрать застарелый налет и ржавчину на унитазе

Застарелый налет и ржавчину на унитазе можно убрать с помощью простого средства, приготовленного в домашних условиях. Опытные домохозяйки раскрыли рецепт.

Для начала резко вылейте ведро воды в унитаз и вычерпайте из сливной чаши всю жидкость. Следом смешайте 100 мл уксусной эссенции и столько же жидкого хозяйственного мыла.

Состав нанесите на стенки унитаза и сливной чаши. Особое внимание уделите проблемным местам. Оставьте все на один час. По истечении времени почистите унитаз ершиком.

Ранее сообщалось, что унитазу можно вернуть чистоту, приложив при этом минимум усилий. Для этого достаточно насыпать всего два порошка и оставить их на ночь, а потом слегка протереть. Вот что это за порошки.

Также сообщалось, что не стоит торопиться избавляться от чайных пакетиков, ведь они могут пригодиться в бытовых целях. Оказывается, их можно оставлять в унитазе на всю ночь, чтобы избавиться от загрязнений. Вот странный, но рабочий лайфхак.

До этого NEWS.ru рассказывал, что есть самые простые средства, которые помогут убрать ржавчину и мочевой камень в унитазе. Они не будут успевать появляться на фарфоровой или фаянсовой сантехнике, если делать эту домашнюю смесь.