Как правильно использовать газовые баллоны

Специалисты из Госжилнадзора перечислили несколько важных правил при работе с газовыми баллонами.

Всем известно, что газ в баллоне взрывоопасен, чтобы избежать ЧП, не стоит пренебрегать простыми указаниями.

Прежде всего, перенесите агрегат в специальном металлическом шкафу на улицу, используйте регулятор давления и вовремя проводите освидетельствование баллонов.

Перемещать и хранить разрешено только с навернутой заглушкой и защитным клапаном.

А вот оставлять баллоны на солнце и в тепле строго запрещается. Опасно хранить их в санузлах, подвалах, на балконах, кухнях и в коридорах, а также в помещениях без естественного освещения.

Выполнив эти рекомендации, вы сможете защитить себя и свое жилище.