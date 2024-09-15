Как выбрать удобный матрас

Алексей Михайлович Решетун, специалист кафедры анатомии человека ИАМ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, разъяснил, по каким критериям нужно выбирать безопасный и удобный матрас.

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Не существует матраса, который идеально подошел бы всем, поэтому выбор должен основываться на индивидуальных особенностях и предпочтениях человека. Немало на это виляет возраст и предрасположенность к некоторым видам заболеваний.

Выбирать матрас нужно, руководствуясь собственными ощущениями, а не чужим мнением. И в этом случае лучше отказаться от дистанционной покупки по интернету. Стоит приехать в магазин лично, потрогать матрасы, полежать на них. Медики рекомендуют спать на спине, но так могут не все. Так что нужно ложиться именно в ваших любимых позах для сна, чтобы выбор был более объективным. Главное, чтобы все мышцы были расслаблены, ничего не должно напрягать.

Нет четкого правила, которое подскажет, какой матрас лучше, жесткий или мягкий. Однако нужно учитывать некоторые моменты. Например, жесткий матрас противопоказан людям с заболеваниями позвоночника. А слишком мягкий матрас может напрягать отдельные части тела за счет проседания.

Неудобный матрас не способен стать виновником травм и болезней, но нет ничего полезного в том, что после сна человек чувствует себя разбитым и не отдохнувшим. Неприятные ощущения проходят, а настроение уже испорчено.