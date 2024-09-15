Как избежать ожирения домашних кошек

Ветеринар Михаил Шеляков объяснил NEWS.ru, что в борьбе с ожирением у кошек важно правильное питание, поэтому необходимо относиться к рациону питомца со всей серьезностью. Также, по словам эксперта, не менее значимую роль в поддержании здоровья любимца играет его активность.

Как мы кошку кормим, такой результат и получим. Есть, конечно, нечастые случаи с эндокринными заболеваниями, из-за которых задерживается жидкость в организме, с патологическим разрастанием жировых клеток, — сказал Шеляков.

Ветеринар добавил, что в основном ожирение у кошек провоцируют неправильное питание, переедание — даже не по объему, а по комплексу питательных веществ. Нужно тщательно составлять рацион питомца, уточнил он.

Кроме питания, отметил Шеляков, кошкам необходима активность. Игра, прогулки, если позволяют условия, крайне важны для физического и психического здоровья любимцев.

Движение — жизнь. Некоторые вывозят кошек на дачу, хотя там кошка может потеряться, испугаться, наткнуться на соседских котов, на хулиганов. Кошкам полезно бегать, носиться по квартире или дому, — заключил Шеляков.

Ранее кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова рассказала, что фрукты, сладости или еда с человеческого стола могут навредить собаке. По ее словам, вместо таких лакомств стоит составить для питомца полноценный сбалансированный рацион и придерживаться его.