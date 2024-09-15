Жительница Самарской области вырастила тыкву-гиганта

Жительница Кинель-Черкасс Екатерина Патева рассказала ИА sovainfo.ru, что два года назад случайно наткнулась в интернете на соревнования "Тыквыбатл" (0+) и тоже решила попробовать свои силы.

Организаторы прислали ей специально выведенные семена и Екатерина приступила к выращиванию.

- В нашем клубе тыквоводов-гигантоводов главная задача - развеять мифы, что это все химия и ГМО. Это не так. Просто из поколения в поколение велась селекционная работа по выбору самых крупноплодных тыкв. Итог - данный сорт, с потенциалом более тысячи килограмм.

В первый год вырастить огромный урожай не получилось, овощ достиг 7 кг и растение сбросило плод. На следующий год Екатерина попробовала снова и вырастила три тыквы весом 30, 40 и 70 кг.

- Важно соблюдать правильную агротехнику, которой нас учат профессионалы. Тыквы любят много воды, хорошо заправленные грядки и подкормки согласно этапам роста. Но и перекармливать их тоже нельзя, могут лопнуть, - делится Екатерина.

В этом году у Екатерины в саду растет три гиганта. Самый маленький из них уже достиг веса в 70 кг, о значениях двух других не дают ей рассказать условия конкурса.

- Сорт тыквы называется Atlantik giant, в России его не найти в свободной продаже. У каждой тыквы есть свое генеалогическое древо. Рекорд мира принадлежит американцу и составляет 1246 кг, а рекорд России - Андрею Гусеву - 771 кг. А в нашем клубе в прошлом году победительница вырастила тыкву весом 486 кг, - рассказала сельчанка.

Тыквы этого сорта не только огромные, но и вполне съедобные: в прошлом году Екатерина приготовила из урожая варенье, сок, цукаты, часть пошла в заморозку, еще часть - скотине. В этом году садовод планирует одну тыкву пустить на заготовки на зиму, вторую скормить животным, а третью отдать в тыловую кухню для приготовления цукатов нашим бойцам.

Садовод рассказывает, что по вкусу гиганты не такие, как традиционные плоды.

- Они не такие сладкие и яркие. Больше похожи на незрелые дыни или кабачки. Но дочь у меня ест ее сырой. Обычная ей так не нравится.

Екатерина выращивает гигантов не для победы, а для души и общения с коллегами из клуба.

- У нас замечательные люди - наши участники. Радуюсь за всех всегда. Мне нравится сам процесс выращивания, никакой выгоды я не преследую, - отметила она.

В конкурсе (0+) состязаются садоводы со всей страны и дружественных государств. В начале октября организаторы определят участников, которые вырастили не только самую большую тыкву, но и гигантский кабачок, лук, морковь и подсолнух.