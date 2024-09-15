Как часто обновляют интерьер своего дома жители России

Опрос: треть россиян обновляют интерьер своего дома раз в пять лет
Треть опрошенных жителей России рассказали, что предпочитают обновлять декор в своем доме раз в пять лет. 3% меняют интерьер каждый месяц, еще столько же — раз в полгода. 26% респондентов никогда самостоятельно не занимались ремонтом и обновлением мебели, а 10% указали, что у них нет собственного жилья.
Среди тех, кто занялся ремонтом своего дома, 18% купили системы хранения, а 23% добавили декоративные элементы в интерьер. 32% респондентов приобрели люстры и светильники. 41% россиян обновили цвет стен, а 63% заменили мебель, свидетельствуют данные сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами».
Согласно опросу, причинами смены интерьера стали:
- решение обновить интерьер (40%);
- поломанные предметы мебели или утрата свежести (37%);
- изменение потребностей с течением времени (31%);
- устали от привычной обстановки и хотят перемен (30%);
- обновление интерьера при въезде в новое жилье (17%);
- обновление интерьера к смене сезона, к Новому году или другим праздникам (5%).
В конце прошлого года стало известно, что недовольны ремонтом в своем жилье почти треть россиян. При этом состояние отремонтированного жилья устроило большинство респондентов — 72%. Еще 28% рассказали о возникших сложностях.