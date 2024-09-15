Как часто обновляют интерьер своего дома жители России

Треть опрошенных жителей России рассказали, что предпочитают обновлять декор в своем доме раз в пять лет. 3% меняют интерьер каждый месяц, еще столько же — раз в полгода. 26% респондентов никогда самостоятельно не занимались ремонтом и обновлением мебели, а 10% указали, что у них нет собственного жилья.

© Реальное время

Среди тех, кто занялся ремонтом своего дома, 18% купили системы хранения, а 23% добавили декоративные элементы в интерьер. 32% респондентов приобрели люстры и светильники. 41% россиян обновили цвет стен, а 63% заменили мебель, свидетельствуют данные сервисов «Работа.ру» и «Ремонт со СберУслугами».

Согласно опросу, причинами смены интерьера стали:

решение обновить интерьер (40%);

поломанные предметы мебели или утрата свежести (37%);

изменение потребностей с течением времени (31%);

устали от привычной обстановки и хотят перемен (30%);

обновление интерьера при въезде в новое жилье (17%);

обновление интерьера к смене сезона, к Новому году или другим праздникам (5%).

В конце прошлого года стало известно, что недовольны ремонтом в своем жилье почти треть россиян. При этом состояние отремонтированного жилья устроило большинство респондентов — 72%. Еще 28% рассказали о возникших сложностях.