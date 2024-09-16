Российские ученые создали улучшенный робот-пылесос

В МИСиС разработали улучшенный робот-пылесос

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Студенты Университета МИСИС представили новый прототип робота-пылесоса, который обещает стать настоящим помощником в уборке. В отличие от существующих моделей, этот робот лучше справляется с уборкой в трудных местах благодаря специальному механизму всасывания, который охватывает всю ширину корпуса. Как сообщил главный разработчик Сергей Трушин, выпускник университета, это решение помогает улучшить качество уборки и избежать накопления пыли в углах и вдоль стен.

На рынке роботов-уборщиков в России наблюдается рост, с ежегодным импортом около 1,6 миллиона устройств. Сергей Трушин отметил, что создание отечественной технологии стало особенно важным. Студенты разработали механизм всасывания, который позволяет значительно улучшить уборку в труднодоступных местах, где обычные роботы часто оставляют следы пыли.

Ещё одной интересной функцией нового пылесоса является автоматическая замена салфеток для влажной уборки. Студенты использовали 3D-принтер для создания специального механизма, который позволяет менять салфетки без участия пользователя. Ректор университета Алевтина Черникова подчеркнула, что в МИСИС активно развивают навыки предпринимательства и инжиниринга, что даёт студентам возможность работать над высокотехнологичными проектами. В планах команды — разработка цифровых систем управления для улучшения работы робота-уборщика.