Дизайнер назвала идеальные цвета для ванной комнаты

Для ванной комнаты идеально подойдут зеленый, синий, коричневый и белый цвета, рассказала NEWS.ru дизайнер интерьеров Александра Антонова. По ее словам, они создают не только ощущение спокойствия, но и напоминают о природе.

Природные оттенки, такие как зеленый, синий, коричневый и белый, становятся основой цветовой палитры для ванных комнат. Эти цвета не только создают ощущение спокойствия, но и напоминают о естественной среде. Натуральное дерево и его имитации продолжают набирать популярность. Такие материалы идеально сочетаются с природными оттенками, помогая расслабиться, — добавила Антонова.

Она подчеркнула, что бронза, латунь и никель, вытесняют традиционный хром. Эти материалы привносят в интерьер естественное тепло, считает Антонова.

В сочетании с зелеными и синими тонами данные металлы добавят ванной премиальный вид. Матовые покрытия создают мягкий визуальный эффект и приятные тактильные ощущения. Приглушенные оттенки, такие как серый, бежевый и кремовый, помогают сделать пространство более спокойным и гармоничным, — подытожила Антонова.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов посоветовал пить больше воды, чтобы продуктивно провести день после бессонной ночи. По его словам, также рекомендуется обеспечить себе яркое освещение.