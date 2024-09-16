Кинолог предупредил владельцев собак об активности клещей осенью, опасность подцепить клеща существует до ноябрьских заморозков, поэтому пока перед прогулкой животное нужно обрабатывать. Об этом пишет агентство Москва. Люди сейчас тоже не застрахованы от укуса клеща, об этом рассказал Авторадио генеральный директор Экоконтроль Андрей Ярута:

«Риск заразиться клещами на самом деле повсеместен, то есть даже в лесопарковой зоне в черте города мы можем подцепить клеща. Животное, конечно же, также, бегая по травке, может принести этого клеща к вам в дом, и, соответственно, клещ может мигрировать от животного к человеку. Если клещ уже присосался, самое главное, не применяйте никаких самостоятельных действий, потому что если вы оторвете брюшко, а голова останется непосредственно в теле, это будет риск все-таки заноса инфекции. Поэтому я рекомендую обратиться сразу же в травмпункт, где они этого клеща удалят, и дальше этого клеща направят в лабораторию на исследование, чтобы выявить, зараженный он или не зараженный».

По словам экспертов, сезон активности у клещей начинается примерно в апреле.