Как приучить собаку ходить в туалет на улицу

По его словам, эта задача несложная. Основа успеха - кормление по времени, буквально по часам. Это позволит поддерживать работу ЖКТ питомца в нормальном режиме. Кроме того, с установленным графиком достаточно выводить питомца на прогулку после каждого приема пищи. А также после активных игр и сна.

Кроме того, Владимир Уражевский советует следить за поведением собаки дома, чтобы понять, когда и в какое время ей хочется в туалет. К примеру, по движениям питомца - он вертится на месте, приседает и принюхивается к запахам. Это значит, что нужно быстрее собираться на прогулку.

Если собака не удержалась и сходила в туалет дома, то хозяин может неожиданно ее отвлечь. К примеру, постучать в дверь или хлопнуть в ладоши. Собака остановится, и тогда ее надо сразу же брать на поводок и вести на улицу.

Однако хозяину стоит запастись терпением - процесс обучения не очень быстрый. Питомцу надо обеспечить спокойную обстановку на прогулках и поначалу гулять в тихих и малолюдных местах.

Кинолог отмечает, что сначала пес начнет осваиваться и привыкать к улице. За успехи его важно похвалить - хозяин может побегать и поиграть с питомцем, что выработает у него положительные ассоциации с прогулками, пишет newkhakasiya.online.

А недавно кинолог рассказал о причинах, которые мешают научиться питомцу выполнять команды хозяина.