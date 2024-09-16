Что выбрать для покрытия мебели - лак или масло

В новом выпуске видеоблога "Короче, Омск" реставратор поделится, какой метод финальной обработки дерева лучше - лакирование или покрытие маслом?

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В новом выпуске видеоблога "Короче, Омск" продолжаем делиться секретами реставрации. Что лучше подойдёт для покрытия мебели: лак или масло? Как эти материалы влияют на внешний вид дерева, его долговечность и защиту от внешних воздействий? И какую роль в выборе играют тактильные ощущения? В нашем видео поделится собственным опытом и раскроет важные аспекты вопроса реставратор мебели Ольга Пономарёва.

- Фактура дерева, его рисунок более скрыт под слоями лака, он не такой выраженный. Масло же подчёркивает всю красоту древесины, придаёт благородность изделию, оно уже смотрится на порядок дороже, - рассказывает реставратор. - Когда вы решаете, что же выбрать для себя, вы ещё должны учесть, где будет использоваться этот предмет? Если вы планируете его интенсивно эксплуатировать, если изделие будет подвергаться частому мытью, если у вас есть дети, то, конечно, лучше выбрать лак. Если на лак ваш ребёнок нанёс какую-то краску - протёрли тряпочкой, и следов не останутся.

Больше о свойствах самых распространённых видов защитных покрытий узнаете в видео. Надеемся, ролик поможет вам сделать выбор в пользу того или иного материала.