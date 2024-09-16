Как поддерживать гигиену в доме

Осень – время сезонной простуды. Вирусы и бактерии стремительно распространяются, и задача каждого из нас — защитить себя и своих близких. В это время года особенно важно поддерживать чистоту и порядок в доме, тем более, если в доме есть дети. Для защиты всей семьи от сезонных болезней подготовили гайд по уборке в профилактических целях.

© Детстрана.ру

Дезинфекция ванной комнаты

Из-за высокой влажности ванная становится самым комфортным местом для размножения бактерий, плесени и микробов. Загрязнения скапливаются не только на поверхности сантехники, поэтому обработку здесь следует начинать с ликвидации пыли и мусора. Не забывайте уделять внимание труднодоступным местам, таким как пространство за раковиной, под ванной и за унитазом – именно там оседает пыль и органические частицы.

У многих мам возникает вопрос: “Как и чем обрабатывать ванну перед купанием и надо ли это делать?” Если в доме нет животных, не обязательно каждый день мыть ванну моющим средством, достаточно протереть ее мыльным раствором перед тем, как погружать в нее малыша. А если вы проводите обработку со средством, то делайте это не меньше, чем за два часа, чтобы пары успели выветриться, и обязательно тщательно ополаскивайте поверхность.

Не менее важно очищать и унитаз. Делать это необходимо не только для поддержания сантехники в опрятном виде, но и для избежания неприятных кишечных и вирусных заболеваний. Под ободком и на поверхности унитаза обитает до 50 000 различных микроорганизмов, а некоторые из них вместе со сливом поднимаются в воздух и могут попасть в организм, вызывая неприятные последствия. Инновационная формула с активными пробиотиками Domestos Probiotics 5 в 1 не просто уничтожает патогенные бактерии, а поддерживает сантехнику в чистоте до 3 раз дольше. Пробиотики закрепляются на поверхности, образуя защитную пленку и не позволяют известковому налету, органическим загрязнениям и бактериям осесть на сантехнике. Это позволит не беспокоиться о вирусах и болезнях, а также сохранить результаты уборки надолго.

Сухая и влажная уборка в детской комнате

Дети больше других членов семьи подвержены болезням: они более контактны со своими сверстниками и часто не так трепетно относятся к личной гигиене, как взрослые. Малыши, которые еще не умеют ходить, подолгу могут играть на полу. Большинство микробов передаются контактным путем, перебираясь с рук на слизистые и другие уязвимые места. Именно поэтому так важно проводить качественную дезинфекцию не только поверхностей и игрушек, но и всех детских вещей.

Начинать уборку в детской стоит с качественной сухой и влажной уборки. В домашней пыли копятся и размножаются тысячи вирусов и бактерий. Для борьбы с пылью лучше всего подходят пылесосы с НЕРА фильтрами, например, ручной пылесос Midea VSS1200. Такое устройство поможет очистить воздух на 99,99% и абсорбирует даже микроскопические пылинки. Но даже самый мощный пылесос не обеспечит полной защиты от микробов. Для этого необходимо раз в 3-4 дня проводить влажную уборку с чистящими средствами. Чтобы быть уверенным в безопасности, выбирайте гипоаллергенные составы. Более предпочтительны средства на основе спирта, а меньше всего для уборки детской подходят составы с хлором. Кроме этого, обязательно протирайте плинтусы и другие выступающие детали, до которых может дотянуться малыш, такие как розетки или выключатели.

Обработка детских игрушек и мебели

Плюшевых зверят, любимых кукол, конструкторы и машинки – все игрушки в обязательном порядке нужно регулярно дезинфицировать. В противном случае они не просто покрываются пылью, а даже могут обрасти плесенью, так как дети часто грызут игрушки, обливают их водой и разбрасывают по самым пыльным углам. Частота процесса зависит от того, как часто ребенок использует эти вещи. Дезинфекция детских игрушек не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Все мелкие объекты и детальки можно обрабатывать с помощью домашнего стерилизатора, а игрушки побольше протирать дезинфицирующими салфетками. Чуть сложнее дела обстоят с мягкими игрушками – из них нужно доставать наполнитель и стирать в машинке вместе с моющим средством, желательно противогрибковым.

Что же касается мебели, то особое внимание нужно уделить тем предметам, с которыми непосредственно контактирует ребенок: кроватка, пеленальный столик, стульчик для кормления. Все поверхности, до которых могут дотянуться детские ручки, необходимо протирать дезинфицирующими салфетками или антимикробными растворами, после чего стоит также пройтись по поверхности обычной влажной тряпкой и высушить. Делать это нужно после каждого использования, чтобы не допускать скопления загрязнений. Также не забывайте про детское постельное белье. Для стирки используйте противомикробные и противогрибковые порошки или гели, а вот кипятить белье необязательно. Достаточно стирать его при 60 градусах и включать режим двойного полоскания.

Осень – непростая пора, но не стоит впадать в панику перед лицом болезней. Простые правила поддержания чистоты в доме помогут уберечь здоровье домочадцев. И конечно, не забывайте и о правилах личной гигиены как дома, так и за его пределами. И будьте здоровы!