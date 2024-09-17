Названы пять пород собак, которые лучше не держать дома

Шарпеев не стоит держать дома, считает английский ветеринар с многолетним опытом работы со всеми видами животных Алекс. По его словам, которые приводит The Sun, морщинистая внешность этих собак является причиной серьезных кожных инфекций, так как в складках прячется множество бактерий, вызывающих нарывы.

Также шарпеи склонны к ушным инфекциям из-за узких ушных каналов. Ушные и глазные инфекции характерны и для собак с плоскими мордами вроде французских бульдогов. К тому же, из-за особенностей физиологии у них всегда затруднено дыхание.

В постоянной активности и внимании нуждаются немецкие овчарки. Большинство любителей собак не способны их этим обеспечить. Также в списке ветеринара немецкие доги, у которых часто возникают проблемы с сердцем.

Таксы, по мнению ветеринара, также не стоит держать дома. Само их телосложение располагает к множеству заболеваний.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее заявил, что трюковая дрессировка, когда собаку учат ходить на задних лапах, или показывать «зайку», интеллектуально развивает питомца. По его словам, также это развивает собаку физически.

Накануне ветеринар Михаил Шеляков объяснил, что в борьбе с ожирением у кошек важно правильное питание, поэтому необходимо относиться к рациону питомца со всей серьезностью. Также, по словам эксперта, не менее значимую роль в поддержании здоровья любимца играет его активность.