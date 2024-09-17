Эксперты рассказали, как безопасно выгуливать собаку на поводке

Многие владельцы собак уделяют мало внимания безопасности во время прогулки с питомцем. По данным исследователей Университета Джонса Хопкинса, за последние 20 лет в США растёт среди взрослых и детей количество травм, связанных с выгулом собак.

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Прежде всего, когда гуляете с собакой, многозадачность может быть опасной. Поэтому лучше уберите из рук смартфон.

Бегать с собакой на поводке — это ещё одна опасность, независимо от того, насколько хорошо, по вашему мнению, обучен питомец. Из-за его неожиданных действий вы можете сломать себе конечности.

По словам Стивена Хейвуда, врача отделения неотложной помощи в Коринфе, штат Миссисипи, в сельской местности существуют и другие опасности. К примеру, вы можете попасть под транспортное средство. Особенно если вы носите тёмную одежду без светоотражателей или у вас нет фонаря.

Есть и другие приспособления, позволяющие минимизировать риски получения травм при выгуле собак. Носите подходящую обувь. Подумайте о покупке ботинок с шипами или заклёпками.

Ведущий исследователь Ридж Максон предлагает использовать невтягивающийся поводок длиной от 1,8 до 2,4 м. Более длинные поводки, скорее всего, запутаются вокруг ваших ног и станут причиной падений. А с втягивающимися поводками может быть сложно контролировать собаку.

Дрессировщик собак Шоши Паркс рекомендует использовать шлейку без натяжения с поводком, прикреплённым к груди собаки, а не к спине. Это даёт хозяину больше контроля и меньше напрягает пса.