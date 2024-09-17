Как правильно выбрать воздуходувку и садовый пылесос

Садовые пылесосы и воздуходувки: что лучше

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Воздуходувка, исходя из ее названия, служит для сдувания садового мусора. Это удобно, когда нужно собрать опавшие листья или другие "мелочи" в одном месте, например, у стены или забора. На этом работа с инструментом заканчивается, т.к. он работает только на выдув. Однако есть воздуходувки с функцией распыления, ими можно пользоваться уже в другой ситуации - при обработке растений.

Садовый пылесос же имеет как функцию выдува, так и наоборот - всасывания. Он позволяет очистить поверхность от листьев, травы и мусора за короткий промежуток времени. Для этого обычно в устройство пылесоса входит мешок, в котором и находится все "ненужное" после уборки.

Как и у воздуходувки, у пылесоса бывают дополнительные функции - например, некоторые модели способны измельчать попадающий в них мусор. "Это позволяет уменьшить объем собранного мусора: чем выше коэффициент измельчения, тем меньше места будет занимать собранный мусор", - отмечает Александра Чихринова, эксперт направления "Дом и дача" онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру.

Как выбрать садовый пылесос и воздуходувку

Чтобы понять, в чем заключаются минусы и плюсы разных моделей устройств, важно понимать, на какие параметры обращать внимание.

Мощность

Это одна из главных технических характеристик, так как она отвечает за производительность инструмента. Однако важно соблюдать баланс: чем больше мощность, тем, скорее всего, выше цена (а сама техника тяжелее и издает больше шума). Если вам требуется садовый пылесос для уборки небольшого участка, самый мощный агрегат не понадобится.

Мнение эксперта

"Для небольших участков до десяти соток подойдут пылесосы с мощностью 1500-2000 Вт. Для участков большей площади лучше выбрать модель мощностью от 2500 Вт", - советует Александра Чихринова.

Бензиновые воздуходувки мощнее, поэтому для уборки небольшой территории (100-150 м2) вполне хватит инструмента мощностью до 1,5 лошадиных сил.

Скорость воздушного потока

Эта величина измеряется в метрах в секунду или в километрах в час. Она показывает, насколько тяжелый мусор может сдуть инструмент. Для уборки сухих листьев или травы подойдут и модели со слабым потоком воздуха - до 80 км/ч. Выбирая скорость 120-250 км/ч, можно рассчитывать на успешную уборку веток небольшого размера и мокрой листвы.

Удобство эксплуатации

Еще один критерий - объем мешка для сбора мусора, отмечает Светлана Дусатова, менеджер отдела "Сад" в "Лемана ПРО" ("Леруа Мерлен"). "Чем он больше, тем реже придется его опустошать. Обратите внимание на модели с мешками объемом от 45 до 60 литров".

Производители садовой техники часто выпускают модели с дополнительными приспособлениями, которые помогают сделать уборку еще легче:

Наплечный ремень. Подойдет для тяжелых моделей, вес которых распределится по телу человека.

Сменные сопла. С помощью нескольких "насадок" можно адаптировать инструмент под разные поверхности.

Антивибрационная система. Нагрузка на руку уменьшается, а значит вы сможете дольше пользоваться устройством.

Колесико на со́пле. Также переносит часть веса агрегата на него самого. Однако такое дополнение будет, скорее, неудобством при уборке листьев, кустов, травы, так как колесико будет цепляться за подобный мусор.

Ранец. Существуют ранцевые модели воздуходувок, позволяющие не носить инструмент в руках, а надеть его на спину.

Важно! Вы можете приобрести шумозащитные наушники - работать с ними комфортнее, особенно если убирать приходится большую территорию.

Лучшие производители воздуходувок и садовых пылесосов в 2024: мнение экспертов

Исходя из критериев выбора, которые мы выделили, эксперты отмечают несколько лидеров. По мнению Светланы Дусатовой, это:

Makita,

Worx,

Katana,

Greenworks.

Они "известны своей надежностью и мощностью".

При этом, объясняет Светлана, покупатели не всегда обращают внимание именно на производителя техники: "Часто на выбор покупателей влияют такие факторы, как цена и функциональность. Например, модели садовых пылесосов от Sterwins, известные своим качеством и удобством в использовании, предлагают компактные и легкие модели, идеальные для небольших участков и уборки листьев с тротуаров, что привлекает покупателей".

Александра же отмечает такие бренды, как:

Champion,

Patriot,

Ryobi.

Эксперт уточняет, что "пользователи обращают внимание на аналоги техники от менее известных брендов - это позволяет сэкономить. К таким производителям относятся Gigant и Зубр".

Однако и цена не всегда становится решающим фактором - обратимся к популярным моделям воздуходувок-пылесосов на сайте магазина citilink.ru. Среди них агрегаты брендов:

ZITREK,

Зубр,

Bosch,

Greenworks,

Deko.

Их стоимость варьируется от 2800 до 18500 рублей. Пользователи сайта отмечают, что инструменты довольно функциональны: помимо технических достоинств, которые мы уже выделили (мощность, скорость воздушного потока и т.д.), они дают возможность, например, чистить машину от снега или компьютер от пыли. Так что вложения в воздуходувку окупятся не только в саду.

Важно! Отметим, что садовые пылесосы отличаются также по типу питания. Одни работают от электросети, другие - на аккумуляторе, третьи - на бензине. Рассмотрим их отличия и выделим те модели, которые стоит выбрать.

Лучшие бензиновые воздуходувки и пылесосы

Вес этих инструментов может достигать десяти килограммов, поэтому для работы с ними потребуется физическая сила. Однако их мощность того стоит, они незаменимы на больших площадках, например, при уборке парковых зон. Наушники, о которых мы писали раньше, отлично подойдут для бензиновых воздуходувок, так как они издают много шума.

Лучшие ручные бензиновые воздуходувки и пылесосы

Patriot BG 125. Модель имеет ряд преимуществ: мощности в одну лошадиную силу и объема двигателя в 25 см3 вполне хватит для уборки больших территорий. Антивибрационная система сделает работу с инструментом комфортнее.

Electrolite EBV280EL. Как и прошлый агрегат, эта установка оснащена функцией легкого старта, что позволяет запустить ее плавно и быстро даже холодной осенью. Невысокая стоимость и небольшой вес также становятся преимуществами инструмента.

Лучшие ранцевые бензиновые воздуходувки и пылесосы

STIHL BR 200. Сразу отметим, что этот прибор может не подойти для уборки мокрой листвы. Однако он достаточно экологичен - дело в фирменном движке, благодаря которому уменьшается выброс вредных веществ - и умеренно потребляет топливо.

STIGA SBP 375. Мощный двигатель - примерно 4,1 лошадиная сила - порождает и недостаток: агрегат довольно увесистый, его вес при полной заправке составляет около 15 килограммов. Возвращаясь к плюсам, вы можете как быстро завершить работу на участке, так и быстро очистить агрегат (воздушный фильтр легко открывается и моется).

Лучшие аккумуляторные воздуходувки и пылесосы

Аккумуляторные воздуходувки по мощности сравнимы с электрическими и издают немного шума. Они достаточно компактны, экологичны и подходят для площадок разных размеров. При выборе такого устройства важно обращать внимание на емкость аккумулятора, так как именно от этого параметра зависит время работы воздуходувки.

Лучшие ручные аккумуляторные воздуходувки

STURM! CGB1801. У этого агрегата есть удобная функция: вы сможете регулировать напор воздушного потока. Воздуходувка легко справится с уборкой небольших территорий от мелкого мусора.

Bort BSS-18Li-Pro. Судя по отзывам покупателей, инструмент "комфортно сидит в руке", а воздушный поток быстро сдувает мусор. Однако нужно быть готовым к шумной работе модели.

Лучшие ручные аккумуляторные воздуходувки-пылесосы

Greenworks GD40BV. Вес инструмента - чуть меньше 2 килограммов, а скорость воздушного потока - 370 км/ч, что подойдет для быстрой уборки не только веток, но и более тяжелого мусора.

Greenworks 40V. Важно, что воздуходувка имеет 6 скоростей, отличается малым весом и компактностью. Существует система защиты от случайного попадания предметов в лопасти турбины.

Лучшие ранцевые аккумуляторные воздуходувки-пылесосы

Greenworks 2401207. Низкий уровень шума и вибрации облегчит работу на участке, а высокая мощность увеличит её скорость. Если для вас важна экологичность, то этот выбор также будет верным.

WORTEX BB 2536 D ALL1 0333234. Продавцы отмечают высокую прочность инструмента, поэтому такое вложение будет актуальным долгое время. Ранец облегчит работу, хотя и сам агрегат весит немного - 2 кг.

Лучшие электрические воздуходувки-пылесосы

Такой тип устройств обладает меньшим весом, издает меньше шума и не загрязняет окружающую среду. Цена электрической воздуходувки в сравнении с бензиновой в разы ниже. Недостатком может стать отсутствие удлинителя, потому что в этом случае работа на больших участках невозможна. Не радует и небольшая мощность. Вывод таков: лучше использовать такую воздуходувку на маленьких территориях.

Makita UB1103. Ранцевый агрегат подойдет с регулировкой скорости станет помощником на садовом участке. Прорезиненная ручка же создаст комфортные условия для работы.

Patriot BV2000E. Бесшумная работа агрегата дополняется ещё одним преимуществом - наличием функции измельчения. Он также экологичен и не выделяет вредных веществ.