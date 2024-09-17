Какие ягодные кусты нельзя сажать рядом друг с другом, рассказала агроном
Осенью начинается время посадок ягодных кустарников. Расставлять их по участку надо с оглядкой на некоторые условия, иначе в будущем можно лишиться урожая спелых, богатых на витамины ягод.
Кустарники одного семейства лучше рассадить подальше друг от друга. Если один из них атакуют вредители или возникнет болезнь, это может передаться по цепочке, рассказала эксперт издания «БелНовости», ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Также не стоит сажать рядом кустарники, которые подавляют своих соседей: мешают развиваться, затеняя их, потребляя больше влаги и питательных веществ.
Крыжовник и смородину не следует высаживать рядом, несмотря на то, что им подходят одинаковые условия и уход. Дело в том, что и вредители на них претендуют тоже одинаковые – огневка, почковый клещ. Поэтому на расстоянии друг от друга им будет безопаснее.
Общий враг клубники, малины и земляники – долгоносик, которому не стоит упрощать жизнь и сажать эти кусты рядом. Также данные культуры требовательны к питательным веществам и влажности почвы. А голубике придется расти отдельно от остальных кустов – эта ягода любит кислую среду в огороде (pH 4 – 5,5).
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