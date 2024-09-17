Какие ягодные кусты нельзя сажать рядом друг с другом

Осенью начинается время посадок ягодных кустарников. Расставлять их по участку надо с оглядкой на некоторые условия, иначе в будущем можно лишиться урожая спелых, богатых на витамины ягод.

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Кустарники одного семейства лучше рассадить подальше друг от друга. Если один из них атакуют вредители или возникнет болезнь, это может передаться по цепочке, рассказала эксперт издания «БелНовости», ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных. Также не стоит сажать рядом кустарники, которые подавляют своих соседей: мешают развиваться, затеняя их, потребляя больше влаги и питательных веществ.

Крыжовник и смородину не следует высаживать рядом, несмотря на то, что им подходят одинаковые условия и уход. Дело в том, что и вредители на них претендуют тоже одинаковые – огневка, почковый клещ. Поэтому на расстоянии друг от друга им будет безопаснее.

Общий враг клубники, малины и земляники – долгоносик, которому не стоит упрощать жизнь и сажать эти кусты рядом. Также данные культуры требовательны к питательным веществам и влажности почвы. А голубике придется расти отдельно от остальных кустов – эта ягода любит кислую среду в огороде (pH 4 – 5,5).

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