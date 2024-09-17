Правила хранения зелени, чтобы она не пожелтела и не завяла

Пожалуй, почти ни одно застолье не проходит без зелени. Она богата витаминами, что делает ее незаменимым продуктом в рационе. Опытная хозяйка Анна Ковалева рассказала, как правильно хранить зелень, чтобы она не пожелтела и не завяла.

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Перед использованием укроп, зеленый лук, кинзу, петрушку, щавель и салатные травы переберите, удалив корни и грязные листья. Замочите ее в прохладной воде на 15 минут.

Периодически меняйте жидкость. Разберите зелень на отдельные листочки, чтобы лучше смыть грязь. Далее хорошо промойте под проточной водой. Приготовьте раствор из соли и уксуса (по одной столовой ложке каждого ингредиента на литр воды). Заверните зелень в бумагу, сбрызните водой, оберните целлофановым пакетом и уберите в холодильник.

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