Названы самые популярные овощи с огорода

Наиболее популярными подарками с огорода стали томаты и огурцы – по 27%, за ними следуют кабачки – 25% и яблоки – 11%. С результатами исследования, проведенного среди более 61 тысячи человек, ознакомился RT.

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Опрос показал, что чаще всего овощами с огородов делятся родственники – 17%, друзья – 13%. Реже соседи – 8%, коллеги – 5%.

Кроме того, респонденты рассказали, как они используют полученные в подарок кабачки. Так, 41% опрошенных добавляют их во все блюда, 18% – выбрасывают, а 15% – замораживают на зиму. При этом 26% не помнят, куда деваются кабачки.

Согласно опросу, заготовки на зиму делают только 38% владельцев огородов, остальные предпочитают делиться урожаем. Из них 28% отдают его родственникам, 12% – соседям, у 7% получается обменивать или продавать излишки. Малая часть опрошенных приносит овощи на работу – всего 6%. Еще 9% сразу же готовят из свежих овощей и фруктов различные блюда.

Дачники поделились, что самым популярным урожаем оказались томаты – их оставляют у себя 29% огородников. Второе место занимают огурцы (24%), третье – картошка (22%). Кабачки отметили лишь 9% дачников. Яблоки и ягоды составляют меньшую часть "сезонной корзины" – 9 и 4% соответственно.

Между тем эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что кабачки правильно хранить в темном, прохладном и сухом месте. Оставлять на хранение лучше всего не цукини, а обычные классические кабачки с твердой кожурой. Такие плоды могут пролежать и до марта. При этом лучший способ хранения кабачков – заморозка.