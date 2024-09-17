Как спасти комнатные растения от увядания осенью

Для защиты комнатных растений от увядания осенью можно использовать фитолампы. Об этом рассказала биолог Татьяна Алексеева, пишет NEWS.ru.

По словам специалиста, искусственное освещение поможет, когда угнетенное состояние растений вызывает короткий световой день. Для этого потребуются фитолампы, спектр лучей которых максимально приближен к оптимальному для растений естественному свету.

Алексеева уточнила, что на теплолюбивых цветах могут негативно сказаться открытые окна и сквозняки. В то же время важно обеспечивать растения влагой в отопительный сезон.

«Для некоторых видов можно проводить регулярные опрыскивания, а в некоторых случаях необходимо ставить емкость с водой рядом с растением», – добавила эксперт.

Ранее британский садовод Гай Бартер рассказал, какие растения смогут выжить даже у самых неумелых цветоводов. По его словам, к таким растениям относятся фикус Бенджамина, калатея, монстера деликатесная, толстянка, филодендрон.