Как улучшить звукоизоляцию в квартире

Плохая звукоизоляция – типичная проблема панельных домов. Дизайнер интерьера, декоратор Юлия Быкова рассказала о методах решения данной проблемы. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

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«У звукоизоляции есть недостатки – она занимает место. И все думают благодаря рекламе, что это полностью изолирует звук. На самом деле, приглушит процентов на 30. Чтобы не было слышно соседей сверху, нужно изолировать не свой потолок, а пол соседей сверху. То есть нужно заплатить им. Вот это, наверное, самое интересное и смешное в звукоизоляции», – сказала она.

Абсолютная звукоизоляция невозможна, если квартиру не изолировать по кругу, отметила эксперт. Существуют звукоизолирующие материалы, которые глушат звук. Из напольных покрытий – пробка хорошо справляется с этим. При этом отделка из ткани непрактична из-за плохой стойкости к механическим воздействиям, а офисные панели в жилых помещениях неуместны с точки зрения дизайна.