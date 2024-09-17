На какие характеристики нужно обращать внимание при выборе телевизора

Чтобы смотреть фильмы в хорошем качестве, нужен телевизор. Современные модели оснащаются динамической подсветкой HDR, мощными динамиками. Вот какие ещё параметры у них важны.

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LED-панели. Часто такие матрицы имеют хорошую яркость (до 600 кд/м) и низкое энергопотребление. Если у LED-телевизора размер пикселей не более 0.3 мм, время отклика не более 5 мс, а контрастность составляет 1000:1, это может говорить о его высоком качестве.

Плазменные телевизоры. Если вы хотите ещё более яркую картинку, то рекомендуется брать именно такие модели. У них контрастность достигает 1000:1, яркость — 1000 кд/м2. Однако эти телевизоры дороже стоят, у них большое энергопотребление, они тяжёлые.

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SMART-телевизоры. Они подойдут, если у вас есть роутер и скоростной интернет. Работают такие модели на различных процессорах с собственной операционной системе. Вы сможете перематывать фильмы, ставить их на паузу, а позднее досматривать.

Дополнительные возможности. Полезной станет поддержка Miracast, Bluetooth, Wi-Fi, наличие USB-порта, мощной аудиосистемы (15−35 Вт), Dolby Digital Plus.