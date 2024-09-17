Что можно посеять в огороде под зиму

Свеклу, морковь, корневую петрушку и лук можно посеять в огороде под зиму. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

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Специалист посоветовала выбирать семена свеклы, которые подходят именно под озимое выращивание. А вот репчатый лук, морковь и корневую петрушку можно взять любую, подчеркнула она. При этом бороздки на грядке необходимо сделать перед первыми морозами в конце октября, рассказала Воронова.

Как только температура упадет до минус 3–4 градусов, и мы поймем, что дальше тепла ждать не приходится (обычно это начало ноября), раскладываем семена моркови, свеклы и других культур. Однако бороздки для этого должны быть промерзшими. Ольга Воронова, эксперт Союза садоводов России

Далее необходимо засыпать семена рыхлой незамерзшей землей. Подойдут купленные в магазине мешки с грунтом, подчеркнула специалист.

"Когда засыпали, ни в коем случае не поливаем, потому что уже морозы. А сверху на свеклу и лук лучше положить опавшие листья, чтобы чуть-чуть их утеплить", – указала Воронова.

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