Садоводам посоветовали необычные способы отпугнуть слизней

Пользователи сети на форуме Reddit посоветовали садоводам самые необычные способы отпугнуть с дачного участка слизней. Их рекомендации цитирует издание Mirror.

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Один из пользователей форума посоветовал высадить бархатцы, чтобы отвлечь внимание слизней от других растений.

«Я попробовал этот способ впервые и удивился: слизни стягиваются к цветам и уничтожают их. Однако ни одно из других моих растений не было тронуто, так что бархатцы делают свое дело!» — рассказал он.

Кроме того, продолжил автор совета, иногда он собирает слизней с бархатцев и пересаживает в поле напротив своего дома за пределами участка. Другие пользователи порекомендовали по возможности оборудовать на участке небольшой пруд, привлекающий естественных врагов слизней — уток и лягушек.

Ранее садовод Джим Компетти рассказал о том, какие обычные отходы с кухни оказались полезным удобрением. Добавление в почву измельченной банановой кожуры, напомнил он, может обеспечить томаты нужным количеством фосфора и калия.