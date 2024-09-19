Почему губки для мытья посуды разного цвета

На каждой кухне у любой хозяйки есть губка для мытья посуды. Мы привыкли, что они разного цвета и даже не задумываемся, почему так – ну, наверное, для красоты. Но, оказывается, цвет губки, в частности ее абразивной части, имеет другое значение. Именно раскраска жесткой прослойки говорит нам о назначении губки и правильном применении.

1. ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ ГУБКИ

Скотч-брайт желтого цвета отличается наибольшей мягкостью. Губки этого типа можно использовать для тарелок, бокалов, чашек и другой посуды, аксессуаров. Желтый слой обеспечивает бережный уход. С помощью такого скотч-брайта можно отполировать посуду из стекла или хрусталя.

2. СИНИЙ ЦВЕТ

Мягкая поверхность. Такая губка очень схожа с желтой, она следующая по жесткости. Можно использовать для мятья стеклянных изделий. Даже при тщательном трении поверхность не будет повреждена. Однако с сильными пятнами или застаревшими остатками еды может не справиться.

3. КРАСНЫЙ ЦВЕТ

Довольно щадящая поверхность позволяет убрать засохшую еду. У некоторых производителей такой войлок может быть окрашен в оранжевый цвет. При этом красный скотч-брайт можно использовать для мытья эмали и тефлона. Такие губки позволяют убирать довольно серьезные загрязнения с деликатных материалов, а вот нагар подобной губке не по силам.

4. ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ

Зеленый цвет — самый жесткий. С помощью такой губки вы легко сможете очистить застывший жир, пригоревшую еду и остатки пищи, которые уже засохли. С такой губкой стоит быть осторожнее, есть риск повредить эмаль или стекло.

5.ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

Цвет указывает на максимальную плотность вискозы и содержание абразивных веществ. Черные варианты менее популярны, встречаются они реже. Губка создана специально для удаления нагара и сложных пятен. Применять ее на деликатных поверхностях нельзя: абразив оставит царапины и повредит материал. Многие хозяйки и вовсе не применяют черный скотч-брайт для посуды. Чаще всего они используют губки такого типа для мытья унитаза и ванны, раковины. Это обусловлено тем, что черный войлок облегчает удаление грязи любой сложности и позволяет убрать известковый налет.