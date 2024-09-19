Эксперт рассказал, как правильно выбрать матрас

При покупке матраса нужно обязательно полежать на нем, поделился с aif.ru автор книг по судебной медицине ассистент кафедры анатомии человека ИАМ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Алексей Решетун. По его словам, нужно ориентироваться на ощущения, потому что каждому человеку подходит определенный матрас.

Эксперт отметил, что универсального совета для всех не существует, потому что при выборе матраса нужно учитывать возраст, предрасположенность к болезням, состояние мышц человека и другие факторы, которые индивидуальны для каждого.

Обращать внимание необходимо только на свои личные ощущения, поэтому на матрас нужно обязательно при покупке ложиться, и не просто на несколько секунд, а ложиться в разных позах, в которых человек любит спать, — подчеркнул Решетун.

Он добавил, что к ощущениям при выборе матраса надо прислушиваться, потому что одна из главных задач многочасового сна — расслабить скелетные мышцы. Они напряжены во время бодрствования, потому что держат тело в вертикальном положении и отвечают за движения.

Ранее клинический психолог Алексей Мелехин рассказал, что необходимое количество сна в день зависит от каждого отдельного человека. По его словам, хороший сон измеряется не в часах.