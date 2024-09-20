Редис, горошек и другие овощи, которые можно посадить в конце сентября

Несмотря на то, что сейчас самая пора собирать урожай и совсем скоро будем закрывать дачу на зиму, еще не поздно посадить овощи, которые не пугают холода. Садовод Виталий Брыкин собрал для нас топ самых вкусных и популярных осенних овощей для средней полосы.

© WomanHit.ru

Китайская капуста

И нет, речь не о пекинской капусте, о которой вы могли подумать. Виталий: «Китайскую капусту на ее родине называют пак-чой, она выживает при температуре +14 градусов и терпеть не может жару». Высаживать капусту можно уже в конце августа при условии, что на улице не слишком жарко. Но идеально, если вы посадите ее прямо сейчас. Всего за месяц или полтора вы получаете прекрасную основу для салатов.

Рукола

Горьковатое растение, которое обожают все, кто ведет ЗОЖ и следит за фигурой. Вырастить руколу не так сложно. Как говорит наш эксперт, руколе не страшна даже минусовая температура. При −5 рукола чувствует себя вполне бодро. Главное, не забывайте обильно поливать растение, чтобы не получить на выходе горькие ростки.

Зеленый горошек

В случае с горошком все не так просто — он не выносит холодов, однако, в сентябре все еще можно посадить эту культуру. Идеально, если вы живете в южной части страны, в этом случае у вас есть все шансы вырастить вкуснейший сладкий горошек к столу. Как говорит наш эксперт, даже если стручки не появятся, горошек невероятно полезен для вашего огорода — он угнетает рост сорняков.

Редис

Поздняя осень — лучшее время для посадки редиса. Самое главное, он довольно быстро всходит, нужно всего лишь 20 дней. Виталий: «Весенний редис очень водянист, а вот осенью он вырастает не таким острым и наполненным водой». Некоторые садоводы умудряются выращивать редис и зимой, но для этого у вас должны быть созданы все условия для утепления растения.