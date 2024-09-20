Назван дешевый способ для чистки ковров

Привести ковер в порядок можно без химчистки и дорогих средств. Для приготовления домашнего чистящего средства понадобится всего три ингредиента, которые можно найти в любом доме.

Возьмите два стакана воды, 1/4 стакана уксуса, столовую ложку соды столько же хозяйственного жидкого мыла. Все перемешайте до однородности.

При желании можете добавить в раствор немного эфирного масла. 10 капель будет достаточно.

Перелейте получившееся средство в пульверизатор и разбрызгайте по ковру. Протрите губкой. Оставьте средство на 10–15 минут, после чего пропылесосьте.

Перед использованием проверьте раствор на небольшом участке ковра, оставив на сутки. Посмотрите, не изменился ли цвет.

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