Эксперт ответила, можно ли давать кошкам супы, каши и другую пищу

Некоторые владельцы котов дают им супы, каши и другую человеческую еду, считая, что в этом нет никакой проблемы. Однако эксперты категорически против такого рациона пушистиков. И вот почему.

Такая еда не подходит кошкам. Они считаются хищниками, поэтому им не нужна растительная пища. Особенно не стоит давать коту блюда с бобовыми, кукурузой, ягодами, фруктами.

Иногда котам можно давать свежую траву, например, пророщенный овес. Также им нельзя молочные продукты. Молоко нужно только котятам.

Ранее зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала, что при кормлении кошек необходимо учитывать их статусную группу. По ее словам, для котят, молодых, взрослых и пожилых котов, а также для питомцев с индивидуальными особенностями здоровья нужно составлять отдельный рацион. Зоопсихолог отметила, что, если есть какие-то сомнения в здоровье домашнего животного, нужно провести ему обследование.

До этого ветеринар Михаил Шеляков объяснил, что в борьбе с ожирением у кошек важно правильное питание, поэтому необходимо относиться к рациону питомца со всей серьезностью. Также, по словам эксперта, не менее значимую роль в поддержании здоровья любимца играет его активность.